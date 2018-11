El PAN está desfondando, ya no va a levantar, augura militante que dijo adiós a 37 años de talacha

Con la última elección interna se perdió toda esperanza, concluye Alejandro Osuna Millán, integrante de una familia de “panistas de a pie”, de la que incluso salió un Gobernador: el de Baja California

José Alfredo Beltrán

Integrante de una familia de “panistas de a pie”, de esos que encumbraron al PAN en el poder, Alejandro Osuna Millán augura, lapidario: el PAN está desfondado, ya no se va a levantar.

Lo dice quien estuvo 35 años en la “talacha”, entre ese grupo de militantes anónimos, que nunca buscaron reflectores y formaron parte de una generación que creció en el panismo de figuras como Manuel “Maquío” Clouthier.

Alejandro es miembro de una familia de diez hermanos, nacidos en Aguacaliente de Gárate, Concordia.

De esta familia, incluso, surgiría un Gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, el mayor, que gobernó Baja California de 2007 a 2013 y se ha mantenido en el “ala crítica” albiazul.

Alejandro fue el primero en anunciar su retiro, tras la victoria de Marko Cortés, en la dirigencia nacional el 11 de noviembre.

Esto tras el intento de “rescatar” al PAN en la figura de Manuel Gómez Morín, a quien respaldaba la oposición interna, contraria a la cúpula domianda por Ricardo Anaya.

“Coincido totalmente con el ex Presidente Felipe Calderón en el sentido de que el PAN dejó de ser un instrumento de la sociedad para convertirse en un instrumento de una 'camarilla mafiosa' como lo llama nuestro amigo Manuel Clouthier; el PAN se convirtió en eso; no es poque yo lo diga, lo saben todos los panistas, ¿qué es lo que nos mantenía en el PAN?, la esperanza de que las cosas cambien, ante lo ocurrido el domingo pasado, esa fue la última batalla, la esperanza está perdida al interior del PAN”, vaticina.

- Pero el grueso de los panistas votó por Marko Cortés, finalmente esa fue una decisión de la mayoría...

- Sí, claro, hablando de números fríos y sin buscarle y sin rescarle, se ve contundente el triunfo de Marko, el asunto es que cuando estás adentro del PAN, sabes lo que pasa, sabes cómo funciona y te das cuenta cómo se dieron esos números.

Esos números se dieron por una estructura que estuvo totalmente operando a favor de Marko Cortés, desde el Comité Ejecutivo Nacional, desde los estatales y los municipales, ¿cómo cambiar esto? A mí me parece ya imposible y ya no va a ser tarea mía, eso lo saben todos los panistas, todos lo saben.

Aun así, añade Osuna Millán, el 35 por ciento de votos a favor de Manuel Gómez Morín habla de que “sí hay personas que votan a conciencia, el bien común, no por sus intereses personales”.

Cada panista o ex panista como en su caso, añade, decide dónde dar la batalla. Pero desde su perspectiva, darla desde el PAN es ya... “una batalla inútil”.

Soldaditos de a pie

Alejandro dice haber “nacido en el PAN”, pues desde los 16 años ya andaba en los mítines.

“Soy panista de toda mi vida, desde esos tiempos; yo no creo que los militantes del partido sean los que les dan triunfos al PAN, son los ciudadanos, los panistas, aunque no pertenezcan; en mi caso panista de toda la vida y militante (afiliado) desde 2012”, subraya. Y se registró, dice, tras la candidatura a Alcalde de Concordia, que estuvo a punto de ganar en 2010.

“Tenía más de 35 años participando en todas, una sola campaña del PAN no me la perdí”, apunta.

La base social que encumbró al PAN desde fines de los 80, enfatiza, no era militante. Eran clases medias, profesionistas, pequeños y medianos empresarios. En Suma, “ciudadanos de a pie” que vieron en el panismo una opción de cambio, ante el sistema priista.

“Se desfondó esa base social. En aquel entonces no importaba si estabas afiliado o no, es más yo de adolescente ni sabía, eso no importaba, porque no era necesario ser militante para dar la la lucha; hoy en este tiempo ser militante es un negocio para muchos, como lo hemos visto”, apunta.

Osuna Millán, quien simpatiza con la corriente de Felipe Calderón y Margarita Zavala, recrea que en la elección del domingo 11 toda la estructura estatal y municipales operaron para sacar adelante a Marko Cortés.

“Yo pongo como ejemplo Concordia, la dirigencia completa, todos los que tienen una cartera son los que recolectaron las firmas para Marko Cortés en la contienda. ¿Qué te dice eso? ¿Van a cambiar? No entendieron el mensaje de la ciudadanía que exigía un PAN más justo, menos corrupto, no entendieron el mensaje; desde la dirigencia nacional se operó totalmente, desde la dirigencia estatal y lo sostengo los líderes en Sinaloa, los que tienen secuestrado al partido, operaron como lo han hecho toda la vida con la dádiva, el acarreo, la prebenda. El equipo de Gómez Morín le apostó a ese examen de conciencia, a que fueran con libertad y conciencia para votar”, subraya.

- Alejandro Higuera Osuna comentó que era una “mentada de madre” comparar al PAN con el PRI...

- Bueno, dicen que mal de muchos, consuelo de tontos.

En la historia del PAN en Sinaloa, dice Alejandro, fue “un soldadito de a pie”, que nunca anduvo buscando cargos. Aunque ya en la etapa final ocupara una subsecretaría, en el sexenio de Malova.

“Siempre serví en las campañas, pegando el sticker, nunca he aspirado a ser dirigente, a tener un cargo para beneficiarme como es actualmente, no tengo cargos dentro del PAN”, asevera.

- Algunos panistas dicen que ustedes son una minoría, los “margaritos” les llaman, que no tienen tanta fuerza en Sinaloa...

- Mira, yo no te puedo si somos muchos o pocos; lo que sí te puedo decir es que somos honestos, miramos de frente, hacemos una política honesta con valores, y que vamos a iniciar una revolución en la sociedad para podernos aglutinar y poder ser una opción honesta, porque el PAN dejó de serlo.

Del resto de los Osuna Millán, entre los que se encuentra José Guadalupe, el ex Gobernador de Baja California, Alejandro dice que cada quien tomará su decisión. Aunque, anticipa, “no comparten cómo se están haciendo las cosas en el PAN”.