El PAN no acepta las condiciones de México Libre

Estamos abiertos, dice, pero 'no corre a sus brazos'

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– El Partido Acción Nacional respondió sin mucho entusiasmo al emplazamiento que le hizo México Libre, la agrupación que encabeza el ex Presidente Felipe Calderón. En una carta de respuesta se dijo abierto a explorar alianzas políticas, pero sin ver hacia atrás.

México Libre tiene al expresidente Calderón enfrente, aunque, en la formalidad, es su esposa quien liderea. Margarita Zavala Gómez del Campo renunció al PAN para competir como candidata independiente en 2018 y tuvo que renunciar a sus pretensiones de ser Presidenta cuando las preferencias electorales la colocaron en el último lugar.

El matrimonio Calderón-Zavala ha argumentado que fue ofendido en 2018 y demandó una disculpa pública de Acción Nacional a cambio de entregarle los afiliados de México Libre, su intento de partido político frustrado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, Marko Cortés Mendoza, dirigente del blanquiazul, dio a conocer que se enteró a través de redes sociales sobre el documento en el que se “sugiere la integración al PAN de liderazgos y miembros de México Libre, para convertir a Acción Nacional en la mayor fuerza política del país”.

Por ello, reconoció que su partido “es un auténtico instrumento al servicio de la sociedad, por lo que son bienvenidos al esfuerzo democrático todas las mujeres y todos los hombres libres que decidan sumarse al esfuerzo presente y reto futuro, por eso, nuestra institución política está abierta para todas y todos los ciudadanos que decidan voluntariamente hacerlo”.

“Nuestra visión está puesta en el 2021, no en el 2018, y del mismo modo que exigimos al actual Gobierno federal que resuelva el presente y construya el futuro, lo mismo nos exigimos nosotros”, afirmó el panista en una misiva que compartió en cuenta de Twitter.

Ante dicha situación, recordó que su Consejo Nacional aprobó con una amplia mayoría explorar la posibilidad de ir en una coalición parcial con otros partidos políticos, así como con todas las agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil organizada que deseen participar y sumar para tener un equilibrio democrático y contrapeso institucional al Gobierno federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, Cortés Mendoza consideró que “la propuesta programática de México Libre tiene grandes coincidencias con la Plataforma Electoral que recientemente aprobó el Consejo Nacional del PAN”, motivo por el que promoverá “una campaña de comunicación institucional, con base en los valores humanistas”.

Más adelante, destacó que el partido hace todo lo que está en sus manos “para frenar el retroceso económico y en seguridad, el deterioro institucional, la amenaza populista y autoritaria que vive nuestro país”.

“En Acción Nacional, sin condiciones y con la mejor actitud, estamos abiertos a construir y sumar esfuerzos con todas las ciudadanas y ciudadanos, así como con todas las organizaciones que promuevan y defiendan un sistema democrático y de instituciones fuertes. México hoy nos reclama trabajar unidos para corregir el presente y construir el futuro, con altura de miras y compartiendo objetivos superiores”, concluyó el líder panista.

EL OFRECIMIENTO DE MÉXICO LIBRE

El movimiento México Libre ofreció el pasado 6 de diciembre entregar todos sus miembros al Partido Acción Nacional (PAN) a cambio de una serie de condiciones, entre ellas, reconocer qué causó la ruptura de 2018 y “restituir cualquier daño a la imagen pública y [que] manifieste beneplácito por la suma y reincorporación de los dirigentes y militantes de México Libre”.

En 2018, Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón Hinojosa, renunció al PAN para competir como independiente por la Presidencia de México.

Su candidatura fue un fracaso. Tuvo que desistir a ella. Desde entonces, su marido ha criticado amargamente a la dirigencia panista y a quien fue su candidato, Ricardo Anaya Cortés. En la carta parece sugerir que Acción Nacional debe disculparse con Zavala Gómez del Campo.

México Libre intentó ser partido político y obtener financiamiento público. No pudo. El Instituto Nacional Electoral (INE) no le entregó el registro y tampoco el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque, coincidieron, hizo trampa. Esto desató la ira del ex Presidente, que criticó duramente a consejeros y magistrados.