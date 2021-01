El PAN recibió solo 48 formatos de renuncia y no 150, aclara Juan Carlos Estrada a Higuera

El dirigente estatal del PAN en Sinaloa confirmó por comunicado de prensa que solamente recibieron 48 solicitudes de baja de militantes, es decir, el 0.7 por ciento de las que presumió Alejandro Higuera Osuna el lunes, que acudió al Comité Estatal

Karen Bravo

El PAN Sinaloa solamente recibió 48 solicitudes de baja al partido, confirmó el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega.

Este lunes, 60 panistas encabezados por el ex Presidente Municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, se presentaron en el Comité Directivo Estatal del PAN en Culiacán para solicitar su renuncia al partido. En entrevista el también ex Diputado federal y local afirmó que eran 150 las renuncias solicitadas, pero el dirigente lo desmintió.

“Quisiera decirles a los que acudieron el día de ayer que no sigan mintiendo; no fueron 150 (renuncias) que anunciaron, fueron apenas 48 formatos de renuncia que presentaron que no significa ni el 0.7 por ciento y hablan de desbandada, que no quieran engañar a la gente porque definitivamente no pueden decir que se van los que hace mucho se habían ido”, refutó Estrada Vega.

“Como lo dije ayer, que les vaya bien, cada uno es libre de perseguir sus intereses y con esta decisión dejan muy claro cuáles son sus intereses a los de Acción Nacional”, añadió.

Estrada Vega defendió la alianza Va por Sinaloa conformada por PAN, PRI y PRD, reiterando que fue una coalición por exigencia de la ciudadanía.

“Hoy, Acción Nacional deja de ser el partido que solo le apostaba a las pluris y eso definitivamente no le gustó a los que siempre querían tener el control de las candidaturas, a quienes no dejaron crecer a sus compañeras y compañeros militantes y mucho menos aceptar ciudadanos para encabezar las diferentes propuestas para cargos de elección, el colmo de la incongruencia, es decir que se van porque se está haciendo alianza con el PRI, cuando fueron muchos de ellos los que siempre la hicieron en lo oscurito, hoy nosotros lo hacemos de frente a la sociedad y atendiendo una exigencia de los ciudadanos”, expuso.

