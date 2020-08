El PAN se va a tener que comer su denuncia, dice El Químico sobre compra de luminarias para Avenida Rafael Buelna

El Alcalde dice que no le preocupa que la ASE investigue el contrato que el Municipio hizo para comprar 118 luminarias para la vialidad remodelada, denuncia que interpuso el blanquiazul

Alma Soto

24/08/2020 | 11:50 AM

"Se van a tener que tragar la denuncia", declaró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, al cuestionársele sobre la investigación que inició la Auditoría Superior del Estado ante la denuncia que presentó el Comité Municipal del Partido Acción Nacional por la compra de 118 luminarias.

El PAN presentó la denuncia por lo que consideró compra irregular de las 118 lámparas que se instalaron en la Avenida Rafael Buelna.

"A mí no me preocupa en nada porque se hicieron las cosas transparentes, aquí las condiciones son diferentes porque se hizo la compra a la única empresa que tiene la patente de las lámparas y que podía darnos ese servicio", expresó Benítez Torres.

Argumentó que es parte del golpeteo político porque el PRI está en la lona, el PAN está en la lona y entonces le tiran a Morena, que es el negro de la obra.

"La verdad me gusta que hagan cualquier denuncia, me gusta que lo hagan, son retos para nosotros y además me provoca gusto porque al final del día se van a tener que tragar sus denuncias", declaró.

La compra se hizo a la empresa Azteca Ligthing S A. de C. V., por un monto de 22 millones de pesos.