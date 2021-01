El PAN y Va por México abren las puertas a morenistas que se quedaron sin candidatura

El 22 de diciembre, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron formalmente que irán juntos en la elección de 2021. Lo harán a través de la coalición Va por México para postular candidatos comunes

MÉXICO (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) y Va Por México, la alianza que se armó con los partidos opositores al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), abren las puertas a los que el partido dirigido por Mario Delgado dejó sin candidatura para Gobernador.

“Toda la gente de bien que quiera sumar en Acción Nacional o en la coalición Va por México es bienvenida, pero pasa por el reconocimiento público de que en México las cosas son un desastre, de que las cosas no se han hecho bien y que se necesita un golpe de timón, una corrección y un equilibrio”, dijo Marko Cortés, presidente del partido blanquiazul durante una conferencia virtual.

Cortés habló sobre Cristóbal Arias, quien contendía por la candidatura de Morena para ir a las elecciones de 2021 en Michoacán. Dijo que se encontraba mejor posicionado en las encuestas que Raúl Morón, quien fue elegido por el partido fundado por el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el líder panista, Va Por México llevará a cabo un análisis de todas las posibilidades para evitar que Morena siga ganando elecciones.

“La luna de miel se ha acabado, es pura demagogia, es pura simulación. Las encuestas no las realizan, está claro que no están escuchando a la gente, están seleccionando con el dedo del Presidente quién quieren que sea el candidato. No es un partido político ni aspira a ser democrático, simplemente es una borregada detrás de su líder. Montón de expriistas, por cierto, lo peor del PRI, lo peor de todos los partidos está en Morena”, señaló Marko Cortés.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, agradeció ese día a todos los que se han reunido a esfuerzo, incluyendo a los miembros de la sociedad civil. “En este momento tan complejo del país estamos actuando por amor a México”, expuso.

Planteó que la sociedad civil pidió dejar de lado sus “claras diferencias” para unirse por la defensa “de la democracia, por la libertad y construir el México de instituciones”. Los une la amenaza que hoy vivimos todos, agregó, además, reconoció que no fue una decisión fácil porque Acción Nacional ha sido rival del PRI y recordó que con el PRD han compartido candidaturas.

“Decimos con firmeza: va por México, va por la democracia, por el federalismo por las personas por los niños con cáncer que han sido abandonados, por las familias que han perdido a alguien, por quienes trabajan por salir adelante”, añadió.

Antes de formalizar su alianza, los dirigente del PAN, PRI y PRD ya habían anunciado que respaldarían el movimiento Sí por México, impulsado por organizaciones civiles y empresarios como Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, quienes celebraron la coalición.