'El papel le queda perfecto', 'No eres Nathan Drake'. Tom Holland divide a los fans de Uncharted

Fue el propio Holland quien publicó la imagen de Nathan Drake con un escueto mensaje en el que ponía “encantado de conocerte, soy Nate”. Y aunque ha recibido el apoyo incluso del actor Nolan North, que interpretó al personaje en los videojuegos, asegurando que es “como mirarse en un espejo”, hay muchos fans que piensan que la versión de Holland es demasiado joven y no se asemeja a la idea de Drake en los videojuegos

MADRID._ Tom Holland (Spider-Man) publicó la primera foto oficial de la adaptación cinematográfica de Uncharted, la popular franquicia de videojuegos creada por Naughty Dog en la que el actor interpreta a un joven Nathan Drake. Y el fandom no ha tardado en hacerse eco de la imagen, habiendo tantos fans entusiastas como detractores.

Por el momento son muy pocos los detalles que se conocen sobre la película de Uncharted, salvo que contará la historia de Nathan Drake de joven acompañado de su inseparable y veterano mentor Sully, al que dará vida Mark Wahlberg.

El hecho de coger a un actor tan joven para interpretar al cazatesoros ya causó revuelo entre los fans en su día, con muchos seguidores expresando que se esperaban un Drake más maduro y señalando a actores como Gerald Butler o Nathan Fillion (Castle) -que ya hizo un genial fan film del videojuego- como favoritos del fandom.

Lookin' good, .@TomHolland1996 You'll be happy to know that hair will still be with you well into your forties! @unchartedmovie https://t.co/r03OlKI4bo — Nolan North (@nolan_north) October 22, 2020

A FAVOR

Damn this is the Indiana Jones of the new generation! https://t.co/zfOlyq6WzO — Akinola Verissimo (@AkinolaGG) October 22, 2020

“Demonios, es el Indiana Jones de una nueva generación”, escribió un fan entusiasta.

I honestly can’t wait to see the stunts they do for this one. Spider-Man level without the costume. https://t.co/xenB8g8Tfs — James Viscardi (@JimViscardi) October 22, 2020

“Honestamente, no puedo esperar para ver las acrobacias que hace en este papel. Nivel Spider-Man sin el traje”, escribió otro seguidor de Holland, comparando sus dos papeles más significativos.

EN CONTRA

Lo que no entienden algunos es que seguramente esta adaptación de Uncharted a la pantalla grande, va a basarse en los primeros años de Nathan Drake como en los flashback de Uncharted 3 y 4. Le tengo mucha fe a Tom, si el guión es bueno seguramente la película va a ser épica pic.twitter.com/Neu9NJKpRa — Tomy Santilli🦇🎃 (@Tomisantilli18) October 23, 2020

Tom Holland haciendo de Nate (Uncharted). Acabo de mojar las bragas un poco. https://t.co/upJ7iXvtiE — Grefg =) (@TheGrefg) October 22, 2020

Deberían estar agradecidos con el de arriba de que Tom Holland interprete a Nathan Drake, el papel le queda perfecto y él es maravilloso actuando, eso significa que va a dar lo mejor de si y va a ser ALTA PELICULA UNCHARTED IS COMING pic.twitter.com/NeD7Wnu1Bl — more🦎🍒 (@atypicalholland) October 22, 2020

Te vienes al cine conmigo a ver a este DIOS GRIEGO? #Uncharted Enviar pic.twitter.com/ivYVCzdaeD — Elmikewasouski (@mrsullivanspain) October 22, 2020

Ojo!! El diseño de Nathan Drake de Tom Holland me gusta mucho aunque me recuerda más al adolescente en el Uncharted 3. Que os parece a vosotros? pic.twitter.com/fQnlbQNVxq — WatDafrak (@WatDafrak_tw) October 22, 2020

“No, definitivamente tú no eres Nathan Drake. Esto es embarazoso. ¿Dónde está el medio pliegue? ¡Eso es literalmente la mitad del personaje!”, escribió otro fan, aparentemente dolido porque el atuendo de Holland no respeta la apariencia de los videojuegos.

“Él tiene la edad apropiada, pero definitivamente no parece que tenga la edad apropiada”, recalca otro ‘hater’ subrayando la juventud de Holland.

CLARO REY UNCHARTED IS COMING https://t.co/awnXhNtFMf — abi 🍒 ex enano de boca (@horandftwall) October 22, 2020