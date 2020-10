El pateador Sergio Castillo representará a México en la NFL; debutará con los Jets de Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO._ El próximo domingo México contará con un representante en la NFL, pues Sergio Castillo debutará con los Jets de Nueva York durante el duelo que tendrán contra los Bills de Buffalo, correspondiente a la semana 7 de la temporada 2020.

Debido a la lesión del pateador del conjunto verde de la Gran Manzana, Sam Ficken, el jugador nacido en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, será el encargado de comandar los equipos especiales.

Castillo había sido firmado por Nueva York hace poco más de una semana, siendo ésta su tercera oportunidad de pertenecer a un equipo de la NFL, pues en agosto pasado intentó quedarse en Pittsburgh y Cleveland, pero no tuvo éxito.

En 2014 estuvo como pateador en los Falcons de Atlanta, sin embargo, su estancia fue corta debido a que fue cortado meses después.

SUS EX EQUIPOS LE DESEARON SUERTE

Uno de los equipos donde Sergio Castillo pudo jugar fue con los Lions de Columbia Británica, esto en el futbol americano profesional de Canadá, por lo cual los melenudos le enviaron un mensaje vía Twitter para desearle éxito en su debut dentro de la NFL.

Best of luck to Sergio Castillo as he makes his @nyjets debut this Sunday 🦁 ✈️

All of British Columbia is behind you, @elcastidelsur 🙌🏿#BCLions pic.twitter.com/m6PyHSLINT