El peligroso reto de Thalía en TikTok: la cantante se unió al Silhouette Challenge

El desafío, que en las últimas semanas se convirtió en tendencia en la plataforma, ha encendido las alarmas

Noroeste / Redacción

Sin duda, Thalía se ha convertido en los últimos meses en una de las reinas mexicanas de TikTok. Su imitación de Marilyn Monroe, su parodia de la Casa de Papel, o su transformación en “Bella Aldama” demuestran el esfuerzo que realiza la artista para divertir a sus seis millones y medio de seguidores. Y lo cierto es que sus videos acumulan millones de reproducciones, porque no hay caracterización que se le resista. Sin embargo, uno de sus últimos clips ha despertado la preocupación de sus fans.

La intérprete de “Amor a la Mexicana” se unió recientemente al Silhouette Challenge, un reto que consiste en bailar con ropa “holgada” al principio de la grabación, para segundos después, aparecer con un vestuario mucho más ceñido -o sin él-, bajo un filtro rojo que baña por completo la imagen y solo deja ver la silueta negra del protagonista.

En su video, Thalía aparece en su cuarto de baño, con un pijama ancho, de tela satinada, mientras se lava los dientes. De fondo suena la canción “Put your head on my shoulder”, de Guilia Di Nicolantino. De pronto, la cantante se acerca a la cámara, y la música se ralentiza. Entonces, surge el filtro rojo y ella realiza movimientos lentos y sensuales; pero únicamente podemos vemos su silueta.

Numerosos internautas han advertido acerca de los peligros de utilizar el filtro rojo, que puede eliminarse fácilmente.

“Me encanta este trend, pero siempre me caigo”, escribió la cantante junto al video, que publicó en su cuenta de TikTok y ya suma casi dos millones de reproducciones.

Sin embargo, lo que comenzó para muchos usuarios como un desafío divertido e inocente, se convirtió en un problema que ha activado las alarmas a nivel internacional. Y es que en Internet, centenares de Internautas se han dedicado a publicar tutoriales para eliminar el filtro rojo, tal y como han denunciado comunicadores e internautas.

“Obviamente no los voy a enlazar, pero hay videos por todo Youtube que ofrecen tutoriales para “quitar” el filtro rojo en el reto de TikTok Silhouette Challenge, en el que las mujeres bailan desnudas o parcialmente desnudas. Esto es una enorme violación consentida [de la privacidad] y Youtube debería retirarlos [los tutoriales] lo más pronto posible”, escribió Ej Dickson, redactora de la revista Rolling Stone.

En la misma línea, la fotógrafa Kai Lee (@lostvsnryshots) pidió a todas las usuarias de la app que eviten realizar ese desafío, advirtiendo de sus peligros.

“Sigo viendo el Silhouette Challenge, y aunque todos son realmente lindos y creativos y todos se ven increíble en ellos, asegúrate de ser consciente de lo que llevas puesto antes de hacer la edición para el video final, porque cualquiera puede tomar esas imágenes fácilmente y revertirlas al original. Entonces, si estás usando sujetador y bragas, o si estás desnuda, o lo que sea que hiciste antes de aplicar la edición para crear esa apariencia de sombra, debes saber que es realmente fácil volver a ponerlo en el original”, apuntó Lee.

En su clip, se aprecia que Thalía lleva una especie de corsé, pero otras usuarias han realizado sus videos sin ropa, y podrían ser víctimas de una violación de su intimidad.

Por el momento, TikTok no se ha pronunciado sobre su polémico filtro, aunque la plataforma estaría evaluando la posibilidad de eliminarlo, según informaron medios especializados. La cantante mexicana, por su parte, no ha eliminado su video de su perfil.

