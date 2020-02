El periodismo es una zona de confort porque no hay riesgo, asegura Rafa Puente Jr., director tÃ©cnico del Atlas

El periodismo es una zona de confort porque no hay riesgo, asegura Rafa Puente Jr., director técnico del Atlas

El DT comentó que cuando sienta presión dejará su cargo y se dedicará a ser comentarista

Sinembargo.MX

GUADALAJARA._ Rafael Puente del Río inició con el pie izquierdo su etapa con el Atlas tras caer ante Morelia en su presentación. La afición rojinegra siempre se hace sentir ante los malos resultados, por lo que el estratega mencionó que cuando sienta presión dejará su cargo y prefiere dedicarse a ser comentarista como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones.

“El día que me sienta presionado, prefiero dedicarme a lo que ustedes (periodistas) practican. Que es una profesión que he ejercido, que respeto mucho y te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo. El día que me sienta presionado a lo mejor doy un paso al costado y me dedico a eso donde puedo hacer una larga carrera y no tenía ningún problema”, mencionó Rafael Puente Jr. en conferencia de prensa.

El técnico del Atlas recalcó que la presión no existe en su carrera por lo que espera pronto conseguir los resultados esperados.

“Me dedico a esto porque me apasiona, es un sueño hecho realidad y siempre lo dicho. La presión en su servidor no existe, ni somos el mejor cuerpo técnico cuando ganamos ni lo somos el peor cuando perdemos” manifestó.

Por otra parte, el estratega habló sobre lo que viene en su segundo partido como técnico del Atlas, donde visitará a las Águilas.

“Me ilusiona ganarle al América, al igual que me ilusiona ganar al que sea porque al final son tres puntos. Visitar a un equipo de tanto prestigio sí da un matiz, pero son los mismos tres puntos que da cada partido” declaró.

Los “Zorros” se encuentran en la onceava posición de la clasificación del Clausura 2020 tras cosechar seis puntos producto de dos victorias. Cabe recalcar, que Atlas ya sabe lo que es ganar como visitante luego de que en la fecha 1 derrotó al Cruz Azul en partido celebrado en el Estadio Azteca.