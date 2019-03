El periodista Carlos Loret denuncia amenazas en su contra por parte del Cártel de la Totoaba

De acuerdo con los señalamientos hechos por el periodista Carlos Loret de Mola, los responsables de realizar dichas amenazas son Oscar Parra Aispuro y Sunshine Rodríguez, quienes han sido identificados por autoridades mexicanas como dos presuntos operadores del “Cártel de la Totoaba” en México.

Ambos sujetos, relató Carlos Loret, han propinado amenazas sistemáticas contra su persona, mismas que incluso han sido publicadas a través de redes sociales, cada vez que el periodista publica algún reportaje respecto al tráfico de totoabas y la afectación a la vaquita marina.

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- El periodista Carlos Loret de Mola denunció en su programa de W Radioque ha recibido sistemáticamente amenazasde muerte por parte del “Cártel de la Totoaba”, organización delictiva que se dedica al tráfico ilegal de esta especia al continente asiático.

De acuerdo con los señalamientos hechos por el comunicador, los responsables de realizar dichas amenazas son Oscar Parra Aispuro y Sunshine Rodríguez, quienes, según Loret de Mola, han sido identificadospor autoridades mexicanas como dos presuntos operadores del grupo criminal en México.

El periodista detalló que Oscar Parra Aispuro fue señalado como el presunto líder del Cártel de la Totoaba en México, además de que fue detenido por el presunto asesinato de un elemento del Ejército.

Por otra parte, Sunshine Rodríguez fue señalado por las autoridades como uno de los principales operadores del cártel y supuesto líder de los pescadores ilegales de totoaba en San Felipe, Baja California.

He recibido amenazas de agresiones físicas y de muerte por los reportajes sobre el Cártel de la Totoaba que tiene al borde de la extinción a la #VaquitaMarina https://t.co/UbNL84zdGa vía @YouTube — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) 28 de marzo de 2019

“Estas amenazas me han estado llegando sistemáticamente cada vez que hago un reportaje sobre este asunto y ya últimamente, aunque no los haga, amenazas de agresiones físicas y amenazas de muerte […] Las amenazas son directas con nombre y apellido y son públicas. No tienen empacho, no se esconden, en total impunidad”, acusó Loret de Mola.

Esta mañana se registró un enfrentamiento entre pescadores y elementos de la Secretaría de Marina en Baja California en el cual un pescador falleció a causa de heridas por una arma de fuego que, de acuerdo con autoridades, fue accionada por un marino accidentalmente.

Tras el hecho, pescadores agredieron a marinos e incendiaron vehículos y lanchas que les habían sido incautadas por las autoridades.