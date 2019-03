El periodista Hiram Moreno es atacado a balazos en Oaxaca; por fortuna, saliÃ³ con heridas leves

El periodista Hiram Moreno es atacado a balazos en Oaxaca; por fortuna, salió con heridas leves

Jesús Hiram Moreno, director del portal de noticias Evidencias en la ciudad de Salina Cruz, relató que al salir de una tienda un hombre en motocicleta lo abordó, sacó el arma y le disparó hasta en cinco ocasiones

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).– El periodista Jesús Hiram Moreno, director del portal de noticias Evidencias en la ciudad de Salina Cruz, estado mexicano de Oaxaca, sufrió un ataque con arma de fuego este miércoles, del que salió con heridas leves.

De acuerdo con testigos, el comunicador fue atacado al salir de una tienda donde recibió dos disparos, uno en una pierna y otra herida menor en la espalda. Las lesiones no fueron consideradas de gravedad y fue dado de alta.

En la clínica donde recibió atención médica, los médicos le comunicaron al reportero que los dos impactos presentaban orificio de entrada y salida y no ponían en riesgo su vida.

“Hemos denunciado la corrupción en este país. Estamos viviendo en un lugar donde no hay seguridad para la labor periodística“, dijo Hiram Moreno en una entrevista con un canal de televisión local.

“He tratado de no hacer tanto trabajo de investigación y le he ‘bajado’ a la denuncia periodística pero las condiciones no son seguras”, añadió.

El comunicador afirmó que solicitó medidas cautelares al Gobierno mexicano y estatal y quedará a la espera de que le brinden protección.

Hiram Moreno relató que al salir de una tienda un hombre en motocicleta lo abordó, sacó el arma y le disparó hasta en cinco ocasiones.

Contó que el Fiscal del estado, Rubén Vasconcelos, le ofreció enviar un helicóptero para sacarlo de Oaxaca, como medida de protección, pero aseguró que no lo hará y, por el contrario, pidió que investiguen los hechos y den con los culpables materiales e intelectuales.

Condeno enérgicamente el cobarde atentado que sufrió el periodista Hiram Moreno y le manifiesto mi solidaridad y respaldo. Le pido a la @Fiscalia_GobOax realizar una exhaustiva investigación. — Alejandro Murat (@alejandromurat) 21 de marzo de 2019

En un comunicado, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, condenó el ataque armado en contra del periodista y ofreció el apoyo institucional para él y su familia y pidió a la Fiscalía investigar los hechos para dar con el o los responsables.

El periodista es resguardado por elementos de la Fiscalía Federal de Atención a Delitos de Alto Impacto en tanto que sus familiares también han sido puestos a resguardo.