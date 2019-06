El peso dibuja curvas debido al nerviosismo pero resiste, en la espera de noticias de Washington

La Bolsa Mexicana de Valores abrió con pérdidas afectada por las posturas de las agencias calificadoras Moody’s y Fitch Ratings; la primera bajó la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México de estable a negativa, pero dejó la calificación en ‘A3’

Ciudad de México (SinEmbargo).– El peso mexicano resiste esta mañana al nerviosismo provocado por el castigo que aplicaron al país dos calificadoras ayer, y por la segunda ronda de conversaciones en Washington que busca detener la entrada en vigor de aranceles el próximo lunes.

La moneda mexicana es beneficiada en parte por una caída ligera del dólar por las tensiones comerciales, pero no ha podido contrarrestar la baja que sufrió con el anuncio de Fitch y Moody’s, que aplicaron una baja en la perspectiva para la economía nacional.

Ayer, poco después de las 4 de la tarde, el dólar subió de 19.57 hasta 19.83 debido a la tensión provocada por las calificadoras, pero luego bajó durante la conferencia de Marcelo Ebrard en Washington. En un principio, los medios estadoundienses y algunos mexicanos hablaron de un fracaso rotundo en las negociaciones con Estados Unidos; luego se matizó cuando el Canciller mexicano aclaró que las pláticas continuaban.

En términos generales, la moneda ha resistido a dos bombazos en un mismo día. Se mantiene lateral aunque con muestras de nerviosismo: sube y baja dibujando una montaña rusa en las pantallas.

El tipo de cambio se ha mantenido entre los 19.70 pesos por dólar y los 19.72 al corte de las 11:15 horas.

De las 35 empresas que lo conforman, las acciones de Alsea encabezaban las bajas con un retroceso de 1.73 por ciento para sus títulos.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) pierde 0.22 por ciento, o 1.93 puntos, para colocarse en 884.45 unidades.

La moneda mexicana presentó fuertes altibajos durante todo el día del miércoles, contaminado por el nerviosismo de una conversación que pone en riesgo a la economía del país.

Afectado por la noticia de la baja de las perspectivas económicas para el país de las agencias calificadoras Moody’s y Fitch Ratings, el dólar llegó a los 19.83, pese a que se mantuvo la mayor parte de la sesión cotizando cerca de 19.50 pesos por dólar.

Ayer, la agencia Moody’s bajó la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México de “estable” a “negativa”, pero dejó la calificación en “A3”.

Fitch Ratings también revisó a la baja la calificación crediticia de México a “BBB” desde “BBB+” y revisó su perspectiva de “negativa” a “estable”, informó la agencia en un comunicado.

Las perspectivas de las agencias calificadoras surgieron en medio de las negociaciones entre México y Estados Unidos para llegar a un acuerdo sobre los aranceles a productos mexicanos, una medida que anunció el Presidente estadounidense Donald Trump y que entraría en vigor el 10 de junio.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la economía nacional “va bien y de buenas”.

“Respetamos esa opinión, pero seguimos sosteniendo que vamos bien, que va a crecer más la economía, que cuando menos va a crecer al 2 por ciento (este año) y que en el sexenio vamos a cumplir el compromiso de crecer al 4 por ciento”, dijo en su conferencia matutina.

Dijo que la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas, la que se utilizó en el periodo neoliberal, pero que no tomaban en cuenta la variable corrupción. “Por eso sus pronósticos no resultan, no van a tener éxito, pero a las pruebas me remito”.

-Con información de Economía Hoy