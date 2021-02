El peso sufre presiones por crisis del gas y debate de la iniciativa de CFE. El dólar está en $21

Este lunes la reforma será discutida y sometida a votación en la Cámara Baja y, de aprobarse, pasaría a la Cámara de Senadores para ser publicada como ley en abril

Sinembargo.MX

22/02/2021 | 08:47 AM

Ciudad de México.- Las heladas en el norte de México y el sur de Estados Unidos, que detuvieron el suministro de gas natural –incluso con un cuestionado decreto estatal del Gobernador texano Greg Abbott– afectaron al peso mexicano durante la semana anterior, con una caída de 2.82 por ciento, y este lunes aún le pega. El tipo de cambio ronda los 21 pesos por dólar, una cotización no vista desde octubre pasado.

Además, el sector energético mexicano está en la discusiones del mercado después de que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el viernes el dictamen de la reforma a la Ley Eléctrica. La percepción de riesgo con respecto a México aumentó con la validación de la iniciativa presidencial que busca dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho eléctrico. Y este lunes la reforma será discutida y sometida a votación en la Cámara Baja y, de aprobarse, pasaría a la Cámara de Senadores para ser publicada como ley en el mes de abril.

“Una de las principales preocupaciones es en torno al T-MEC, por posibles sanciones y demandas internacionales por incumplimiento”, recordó la analista de Banco Base, Gabriela Siller. Dijo que la estimación es que México cuenta con inventarios de gas natural para 1.5 a 3 días por lo que “tampoco se descarta escasez de energía eléctrica en algunas regiones del país, como sucedió la semana pasada, mientras en Estados Unidos restablecen las cadenas de suministro de gas natural”.

La discusión dio vuelta este fin de semana con dos textos. Uno, publicado ayer por Mary Anastasia O’Grady en The Wall Street Journal que dice que la decisión del Gobernador de Texas, Greg Abbott, de prohibir temporalmente la semana pasada las exportaciones de gas natural a México “fue miope y contraproducente para su estado”. El otro fue un reportaje de The New York Times que advierte que la crisis de Texas es apenas el inicio.

“Esto no iba a frenar el sufrimiento en Texas. Pero el norte de México, que también se encontraba en un estado de congelación profunda, es el mayor socio comercial de Texas y su mayor mercado para las exportaciones de gas natural. Tratar de utilizar un edicto estatal para cortar los generadores de energía mexicanos en esta crisis fue una admisión pública de que, a los ojos de Texas, los clientes al sur de la frontera no califican”, escribe ayer Mary Anastasia O’Grady.

“Cuando termine la ola de frío, las exportaciones de gas se reanudarán y la vida seguirá como antes para los proveedores de gas de Texas. Pero Abbott le entregó al Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador un garrote con el cual golpear a los liberales económicos de México, quienes abrieron los mercados energéticos a la inversión privada y al comercio en 2014. Es su culpa, argumenta AMLO, que Abbott tenga el poder de déjalos temblando en la oscuridad”, agrega.

Christopher Flavelle, Brad Plumer y Hiroko Tabuchi, periodistas de The New York Times, publicaron ayer que incluso mientras Texas luchaba por restablecer la electricidad y el agua durante la semana pasada, “aparecían en todo el país señales de los riesgos que presentaba el clima cada vez más extremo para la infraestructura envejecida de Estados Unidos”.

“Las tormentas de invierno de la semana que se extendieron por todo el continente provocaron apagones en Texas, Oklahoma, Mississippi y varios otros estados. Se detuvo un tercio de la producción de petróleo en la nación. Los sistemas de agua potable en Ohio quedaron fuera de servicio. Las redes de carreteras en todo el país se paralizaron y los esfuerzos de vacunación en 20 estados se interrumpieron”, dijeron.

La crisis conlleva una profunda advertencia. “A medida que el cambio climático trae tormentas, inundaciones, olas de calor, incendios forestales y otros eventos extremos más frecuentes e intensos, está ejerciendo una presión creciente sobre los cimientos de la economía del país: su red de carreteras y ferrocarriles, sistemas de agua potable, plantas de energía, electricidad. rejillas, vertederos industriales e incluso viviendas. Las fallas en un solo sector pueden desencadenar un efecto dominó de fallas en formas difíciles de predecir”.

EL PESO LO RESIENTE

El peso inicia la sesión con una depreciación de 29 centavos, 1.41 por ciento. El dólar spot se vende en 20.8115 pesos, en tanto que en ventanillas de Inbursa se coloca en los 21 pesos por cada billete verde.

“El peso mexicano se ubica como la divisa más depreciada, seguida de la lira turca con 1.46 por ciento y el rand sudafricano con 1.29 por ciento”, afirmó Siller.

El dólar estadounidense tuvo un avance en su índice ponderado avanzando de 0.07 por ciento esta mañana, de acuerdo con los datos de Banco Base. Esto se debió a las expectativas de una mayor inflación en Estados Unidos. La economía de ese país se recupera y la administración de Joe Biden impulsa un nuevo paquete de estímulos fiscales de 1.9 billones de dólares que aún falta de aprobarse en la Cámara de Representantes.

El avance en el proceso de vacunación fortalecen divisas de países como Reino Unido y Chile, con tasas de 27.8 y 15.1 por cada cada 100 habitantes, respectivamente. En México se han vacunado a cerca de 1.3 personas por cada 100 habitantes.

En medio de estas condiciones, resaltó que el viernes la Secretaría de Hacienda publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación que detalló la cantidad de estímulos fiscales a Petróleos Mexicanos (Pemex) aplicables para el ejercicio fiscal del 2021. La empresa estatal podrá deducir en el presente ejercicio económico hasta 73 mil 280 millones de pesos y establece también una reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) del 58 por ciento al 54 por ciento , por lo que la petrolera tendrá que compartir un 4 por ciento menos de sus beneficios con el Estado.