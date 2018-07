El peso tiene su mejor desempeño desde mayo tras mensaje de AMLO; el dólar retrocede - Noroeste

El peso tiene su mejor desempeño desde mayo tras mensaje de AMLO; el dólar retrocede

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– El peso mexicano se apreció este martes ante una debilidad internacional del dólar y tras las señales enviadas por Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de México, en cuanto a que se mantendrá la autonomía del Banco de México (Banxico) y habrá una política macroeconómica estable en su Gobierno.

La divisa mexicana alcanzó su mejor desempeño desde mayo, tanto en su cotización spot como en ventanillas bancarias.

El dólar interbancario, el que se utiliza para las transacciones al mayoreo, finalizó en 19.5755 unidades, su menor nivel desde el pasado 25 de mayo, de acuerdo con cifras del Banco de México. En ventanillas, el billete verde se vende hasta en 20.05 pesos, 35 centavos menos que el día de ayer, logrando así su mínimo desde el 28 de mayo.

El pasado viernes, previo a la elección en México, el dólar al mayoreo cerró en 19.9078 unidades y en bancos finalizó en 20.40 pesos.

El peso también se vio apoyado por una recuperación de los precios del petróleo en el mercado de materias primas, luego de que Arabia Saudita se comprometió a elevar su producción a un nivel menor al demandado por Estados Unidos.

En el mercado accionario, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mostró un incremento de 47 mil 071.02 unidades, una ganancia de 0.89 por ciento.

Durante junio de este año, el parqué mexicano encabezó las ganancias en Latinoamérica, mientras que la región en general tuvo descensos motivados por Brasil y Chile que cayeron 8.0 y 5.0 por ciento, respectivamente, de acuerdo con el S&P DJI Latin America Index Dashboard.

El mercado mexicano también fue de los que mostraron ganancias trimestrales, con 3.34 por ciento, junto a Colombia que avanzó 4.95 por ciento.

TRANQUILIZA DISCURSO DE AMLO

Un factor interno que apoya la estabilidad del peso y generó ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores fue la declaración de Carlos Urzúa, quien será Secretario de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a que se mantendrá la autonomía del Banco de México y el régimen de libre flotación del tipo de cambio.

Hoy, tras su reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, López Obrador ratificó la declaración de Urzúa y reiteró su deseo de continuar con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), otro de los temas que preocupa al mercado.

“Hablamos de varios temas, del TLCAN, nuevo aeropuerto, Reforma Energética, presupuesto, seguridad y llegamos a la conclusión de iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal Electoral emita el falló y me nombre Presidente electo, en tanto no exista, no podríamos establecer una relación institucional como se desea, vamos a ser respetuosos de las formas, todo a su tiempo” dijo en su mensaje a medios.

También reiteró que su equipo de transición que estará a cargo de Carlos Urzúa y Alfonso Romo en el tema económico; Marcelo Ebrard y Héctor Vasconcelos, en internacional; Olga Sánchez Cordero y Tatiana Clouthier, en política interna; y finalmente César Yañez, en comunicación y medios de prensa.

Ayer, López Obrador conversó vía telefónica con los jefes de Estado de los países que integran este acuerdo: Estados Unidos y Canadá.

El Primer ministro canadiense, Justin Trudeau felicitó a López Obrador por su victoria electoral y conversó, entre otros temas, la renegociación del TLCAN, vigente desde 1994.

La renegociación del TLCAN ha sido forzada por el Presidente estadounidense, Donald Trump, quien desde su elección ha criticado tanto a Canadá como México por “aprovecharse” de Estados Unidos.

Trump ha impuesto aranceles a las importaciones de acero y aluminio canadienses y mexicanas, y ha amenazado con hacer lo mismo con las exportaciones del sector automovilístico procedentes de Canadá y México.

El mandatario de Estados Unidos también habló por teléfono con López Obrador sobre el TLCAN y la posibilidad de un “acuerdo por separado” entre los dos países.

“Tuvimos una gran conversación, como de una media hora de duración, hablamos sobre seguridad fronteriza, hablamos sobre comercio, hablamos sobre el TLCAN y sobre un acuerdo por separado, solo entre México y Estados Unidos”, reveló Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

HR RATINGS: SE DEBE TENER FINANZAS SANAS

La calificadora HR Ratings dijo hoy que los resultados contundentes de la elección le ofrecen al Presidente electo un amplio margen para determinar la política económica de México en los próximos años. Con respecto a la política fiscal, el gran tema será la tensión entre la meta de continuar con balances financieros responsables y con la política de cero endeudamiento, por un lado, y los incrementos importantes tanto en la inversión pública como en el gasto social, por el otro.

La intención de López Obrador es lograr las metas fiscales anunciadas, racionalizando el gasto, lo cual incluye el combate a la corrupción. El mandato electoral que obtuvo AMLO y, aparentemente la mayoría absoluta de Morena en el Congreso, le da mucho margen político para tratar de obtener dichos resultados, dijo HR Ratings. “Consideramos que esta es la mayor ventaja operativa que tiene la administración entrante”.

HR Ratings consideró que existe incertidumbre en cuanto a la posible evolución de la política fiscal, lo cual podría afectar a la economía mexicana.

La calificadora de riesgo crediticio informó que estará atenta a eventos futuros y cómo estos aumentan o reducen esta incertidumbre.

Anunció que en el corto plazo estará especialmente atenta a la elaboración del presupuesto de 2019 y la participación que Morena podría tener en esto por medio de su equipo de transición, o por su mayoría en el Congreso, en especial en la Cámara de Diputados, la cual determina la Ley de Egresos.

Además, a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; el futuro de la reforma energética y las relaciones entre López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a las negociones sobre el TLCAN.