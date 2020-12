El piloto colombiano Juan Pablo Montoya regresa a las Indy 500 con el equipo Arrow McLaren

INDIANÁPOLIS._ El dos veces campeón Juan Pablo Montoya reaparecerá el año próximo en las 500 Millas de Indianápolis con el equipo Arrow McLaren SP.

Montoya compitió por última vez en las Indy 500 en 2017. El colombiano ganó la icónica carrera como novato en 2000 y otra vez 15 años después, para así quedar con un par de victorias en cinco participaciones.

El anuncio de que estará al volante de un tercer Arrow McLaren significa el reencuentro de Montoya con McLaren, el equipo con el cual condujo en la Fórmula 1 en 2005 y 2006.

Estoy muy emocionado de unirme a Arrow McLaren SP para las 500 millas de Indianápolis”, dijo Montoya. “Tengo una gran historia con McLaren de mis tiempos en la F1 y confío conseguir algo más en las 500 de Indianápolis del año próximo”.

I’m very excited to be joining Arrow McLaren SP for the Indianpolis 500,” said Montoya. “I have some great history with McLaren from my F1 days and I’m looking forward to making some more at next year’s Indianapolis 500. https://t.co/g2AdLvZDj4