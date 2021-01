El piloto francés Pierre Cherpin fallece luego de sufrir una lesión durante el Rally Dakar

CIUDAD DE MÉXICO._ El motociclista francés Pierre Cherpin ha muerto este viernes a causa de la lesión sufrida durante un accidente en la séptima etapa del Rally Dakar, que en esta edición se celebra en Arabia Saudita.

En un comunicado, la entidad organizadora de la carrera señala que Cherpin, de 52 años, falleció mientras era trasladado en un avión médico a Francia desde la ciudad saudita de Yeda.

El 10 de enero, el piloto sufrió un accidente en el trayecto entre las localidades de Ha’il y Sakaka. Los médicos lo encontraron inconsciente y lo trasladaron a un hospital de Sakaka, donde le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico severo con pérdida de consciencia. Cherpin fue operado de urgencia y desde entonces había estado en coma inducido, habiéndose mantenido estable.

Posteriormente, fue llevado e un centro médico en Yeda, desde donde fue trasladado a un hospital de la ciudad francesa de Lille.

Cherpin participaba en su cuarto Dakar, en esta edición estaba inscrito en la categoría conocida como ‘Original by Motul’, la más dura del motociclismo en esa competición, ya que los pilotos no tienen ayuda de los mecánicos.

With great sadness this morning the A.S.O have announced that rider Pierre Cherpin #111 has passed away on 10 January 2021.

