El piloto Lewis Hamilton se une a donadores para combatir incendios en Australia

SIDNEY._ El campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha sido el último en unirse a la lista de estrellas del deporte y artistas como Elton John o Nicole Kidman que han hecho millonarios donativos por los incendios que han devastado Australia.

“Me rompe el corazón ver la devastación que están causando los incendios en Australia a las personas y los animales en todo el país”, dijo en Twitter el piloto británico Lewis Hamilton al comprometer 500 mil dólares (450 mil 150 euros).

El piloto dijo que el dinero se destinará a apoyar la fauna, voluntarios de organizaciones proteccionistas y a los servicios rurales de los bomberos, y animó a sus seguidores a contribuir con más donativos.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq