El piloto mexicano Sergio Pérez permanece aislado por un test no concluyente de coronavirus

LONDRES._ El mexicano Sergio Pérez permanece aislado, a la espera de conocer los resultados de un segundo test en Covid-19 tras haber obtenido un resultado no concluyente en el primero.

El equipo Racing Point comunicó que la ausencia del "Checo" Pérez este jueves en el circuito de Silverstone se debió a un resultado “no concluyente” en el test de coronavirus al que fue sometido.

Sergio Perez was not at Silverstone on Thursday following an inconclusive test for Covid-19

He is currently self-isolating while he awaits the results of a re-test #BritishGP 🇬🇧 #F1 https://t.co/5qDTGQGYK5