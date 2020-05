BEISBOL

El pítcher mazatleco José Luis Urquidy se prepara en casa

El derecho de los Astros de Houston realiza los ejercicios desde el inicio de semana hasta los sábados

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ José Luis Urquidy se prepara diariamente en su condición física para cuando llegue el momento de que se levante la contingencia sanitaria y deba partir a Estados Unidos.

El pítcher de los Astros de Houston trata de mantenerse lo más que se pueda en un estado óptimo de salud, durante esta cuarentena que lo tiene en su natal Mazatlán.

“Me preparo dentro de mi casa, haciendo pesas, un poco de liga, mancuernas, haciendo un poco de sentadillas, desplantes. Todo eso es lo que me mantengo haciendo, eso me hace que me mantenga de mis piernas y de mis hombros”, dijo Urquidy.

“También no dejo de lado mi estado físico, porque me estoy cuidando en mi alimentación, la idea es no aumentar de peso para estar en forma”.

Los ejercicios que lleva a cabo los realiza desde el inicio de semana hasta los sábados.

“Hago ejercicios para mis articulaciones, para mis codos, hombros, rodillas y los hago diario, de lunes a sábado trato de siempre hacer eso, llevar la rutina y acostumbrarme, ya que ahorita es difícil salir para evitar lo más que se pueda algún riesgo”.

El lanzador de Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico reconoce que no es nada fácil entrenar en casa.

“No es lo mismo entrenar en casa que hacerlo en un campo, pero tienes que acostumbrarte a tu manera, cuando tengas chances de hacer ejercicio, buscar la manera de hacer mancuernas, de hacer liga, buscar poner peso en tus piernas.

“Ni modo, esto es parte de lo que estamos viviendo, no debemos salir, pero no por eso no se va a hacer nada, uno tiene que mover su cuerpo con este tipo de ejercicios, mantenerse y tratar de esta en nivel bueno, para el momento que ya me llamen para irme a jugar, esté listo y no inactivo”.