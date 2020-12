BEISBOL

El pítcher sinaloense Julio Urías recibe la visita del Gobernador Quirino Ordaz

El zurdo fue pieza clave para que los Dodgers de Los Ángeles se alzaran con su primer título de Serie Mundial en poco más de 30 años

Noroeste / Redacción

27/12/2020 | 11:14 AM

LA HIGUERITA, Culiacán._ El lanzador zurdo Julio Urías recibió en su hogar la visita del Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien le brindó todo el reconocimiento al pelotero de los Dodgers de Los Ángeles.

Urías, originario de La Higuerita, un poblado que se encuentra a unos 13 kilómetros de la capital sinaloense, tuvo una de las exhibiciones más recordadas para un pelotero mexicano en la postemporada de las Grandes Ligas, la cual cerró con el salvamento en el sexto encuentro de la Serie Mundial, cuando los Dodgers se alzaron con el campeonato del Clásico de Otoño sobre los Rays de Tampa Bay.

"Sinaloa es tiera de campeones y el mejor ejemplo eres tú", le dijo el gobernador a Urías, quien estuvo acompañado por su familia. "Eres un modelo a seguir para todos los sinaloenses, es por eso que vamos a impulsar la creación de espacios y la rehabilitación de otros para que puedan practicar deporte".

"Quiero agradecerle su visita a esta, su casa, yo y toda mi familia, para mi es un gusto estár con mi gente, me siento muy orgulloso de ser de Culiacán, de Sinaloa. Cada que me subo a la loma, estoy encantado, lo hago pensando en todas esas personas que me apoyan, y cada triunfo es para todos ellos", dijo el pítcher ligamayorista.

La familia de Urías compartió algunas anecdotas del pelotero sinaloense, además de pedir el apoyo a Ordaz Coppel para que apoye a la juventud, a los niños, para que todos tengan oportunidad de trascender en todos los aspectos posibles.