El Poder Ejecutivo obstruye el trabajo del Legislativo: Domínguez Nava

La Presidenta de la Jucopo enlistó una serie de legislaciones que se han hecho por Sinaloa, e incluso se han aprobado de manera unánime, y no han publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, tarea que le corresponde al Ejecutivo

América Armenta

Si bien, en el periodo que finalizó de sesiones ordinarias en el Congreso de Sinaloa se realizaron algunas reformas, no se han publicado y por ende, no han entrado en vigor, destacó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, por lo que el trabajo que se hace en la legislatura no se refleja, por obstrucción del Ejecutivo, consideró.

La facultad de publicar las modificaciones que se realizan por los diputados pertenece exclusivamente al Poder Ejecutivo y al Gobernador, en este caso, Quirino Ordaz Coppel, como máximo representante de ese poder, pero no lo ha hecho con una serie de reformas que Domínguez Nava enumeró y que incluso fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso.

“El Gobierno del Estado se resiste a cumplir con su obligación de publicar… ¿Qué significa eso? que el Congreso está generando nuevas leyes, reformas a partir de un análisis integral que se ha hecho de la importancia de avanzar en estos temas en beneficio de los ciudadanos sinaloenses y sin embargo el Gobierno del Estado al no publicarlas, evita que entren en vigencia”, declaró la lideresa de Morena en el Congreso.

Por lo tanto, la legisladora señaló que se está obstruyendo el trabajo que hace el Congreso y de esa manera se está afectando a los sinaloenses de poder contar con esos derechos.

Dio lectura a algunos de los Acuerdos enviados que no han sido publicados.

“El 16 de enero de 2020 hicimos una Reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que no ha sido publicada. El 11 de junio de 2020 hicimos una reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que tampoco ha sido publicada. El 25 de junio de este año hicimos reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo hemos dicho como autonomía presupuestal y tampoco se ha publicado”, expuso.

“El 2 de julio 2020 hicimos reformas al Código Penal en Delitos Ambientales que tampoco lo ha publicado. El 9 de julio de 2020 aprobamos la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y no ha sido publicado y me detengo un poco aquí, todos sabemos que Sinaloa vive un problema muy serio de desplazamiento forzado”, agregó.

Al referirse a esta nueva Ley resaltó que por mucho tiempo se negó el tema del desplazamiento forzado en la entidad y ahora se logró sacar la ley por consenso de todos los grupos parlamentarios en este tema de derechos humanos y el Gobierno estatal no ha puesto su parte para tener una ley de esta naturaleza, resolviendo de manera autoritaria no publicar lo que se envía.

“También el 9 de julio aprobamos reformas al Código Penal para el mismo tema en Desaparición Forzada Interna. El 16 de julio aprobamos reformas a la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Escolar, para prevenir el uso electoral de los distintivos de lemas o vinculados a gobiernos y el 30 de julio que fue la última las reformas a la Ley de la ASE en determinación técnica”, detalló.

Domínguez Nava dijo al exponer estas reformas pendientes de publicar que lejos de que se piense que hay conflicto con el Ejecutivo, solo se busca que se respete el trabajo y facultades del Legislativo.

“La mayoría de estos decretos incluso fueron aprobados por unanimidad, ¿qué significa eso?, que todas las fuerzas políticas arrojaron estos temas como la necesidad de incorporarlos a nuestra norma jurídica en Sinaloa, para la protección de los derechos de los sinaloenses”, enfatizó.

La legisladora reiteró que el Congreso funcionará como poder que represente un verdadero contrapeso al Ejecutivo.

PRECISIONES A LA BANCADA DEL PRI

Domínguez Nava, como presidenta de la Junta de Coordinación Política, hizo algunas precisiones sobre el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI acerca del balance que tienen de los resultados de esta legislatura.

“Creo que al decir que cuesta millones el hacer una ley, más que informar a la ciudadanía de los trabajos auténticos que se realizan en un parlamento, puedes buscar seguir en una idea de descalificar, desprestigiar un Poder Legislativo”, dijo en relación con lo expresado por el líder de la bancada del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez.

“Sacar cuentas de esa manera es un tanto irresponsable, porque pues el presupuesto del Congreso funciona para muchas actividades, no solamente para estar sacando leyes. En realidad el trabajo que hace un parlamento es mucho más allá, es más integral”, dijo Domínguez Nava y explicó que una ley no puede costar los millones que el PRI ha dicho

La legisladora pidió que para entenderlo se investiguen cuáles son las funciones de un parlamento moderno, las cuales, detalló, no están sujetas al número de leyes que se hayan aprobado en un periodo y que medirlo así es algo obsoleto.

Por los años que gobernó al PRI en el Ejecutivo a la par del Legislativo, manifestó la diputada, hubo intereses por los que se mimetizaron cuestiones como la fiscalización, que esta legislatura separó de nuevo.

“Hoy hemos buscado que el Congreso recupere esa autonomía que le corresponde, que tiene que ejercer el control parlamentario, como uno de los poderes, tiene que recuperar su dignidad, por eso me parece lamentable que el coordinador del grupo parlamentario del PRI quiera mandar un mensaje equivocado a la ciudadanía diciéndole que una ley le cuesta millones, cuando esto no se mide así”, reiteró.

Agregó también que la resistencia del grupo del PRI a ver este tipo de cuestiones es por proteger al Poder Ejecutivo, ya que en lugar de que el Gobernador haga declaraciones al respecto, los diputados de su partido dan la cara.