ESPECTÁCULO

¡'El Potrillo' será abuelo! Camila Fernández anuncia embarazo

La hija de Alejandro Fernández ha anunciado que será madre por primera ocasión, se encuentran en la dulce espera de una heredera para el mes de abril, después de casarse en agosto del 2020

Noroeste / Redacción

04/02/2021 | 10:47 AM

Después de seis meses de matrimonio, Camila Fernández anunció que espera a su primera bebé, por lo que convertirá a Alejandro Fernández en un feliz abuelo.

La hija del "Potrillo" y Francisco Barba anunciaron que siguen enamorados y fruto de su matrimonio llegará una nueva integrante a su joven familia, por lo que Vicente Fernández se convertirá en bisabuelo, publicó la revista Hola!

Camila confesó: "Somos los más felices del mundo". Y es que será el próximo abril cuando espera la llegada de su pequeña.

La feliz abuela, América Guinart, fue una de las primeras personas en enterarse de la noticia, así como América, la gemela de Camila Fernández.

Fue el 1 de agosto de 2020 cuando Camila se casó con Francisco Barba en Guadalajara, en plena pandemia. Desde entonces ya se especulaba entre medios de comunicación la posibilidad de un embarazo de la pareja, ante la repentina boda.

La familia Fernández optó por una boda sencilla y con pocos invitados, además de seguir todos los protocolos y medidas de seguridad para evitar la propagación del Covid-19.

Rodeada por su familia, la joven pareja llegó al altar llena de ilusiones y compromisos. Completamente enamorados y felices de poderse jurar amor eterno, dieron el paso más importante de sus vidas convencidos de que era momento de dar el siguiente paso, y ahora, establecidos en su nueva vida en Guadalajara, comparten la buena nueva.

La joven confesó que la noticia de la boda sorprendió a su padre, pero fue más la sorpresa cuando le anunció que será abuelo próximamente.

“Al principio sí lo sacó de onda. Soy la primera hija que se casa, y creo que fue duro para él asimilar la noticia, pero ahora está feliz. Él conoce perfectamente a mi ahora esposo, ¡qué fuerte se escucha eso! (risas). Sabe que me cuida, me ama y me respeta como nadie nunca lo ha hecho. ¡Toda la familia está feliz por nosotros! Y te hablo de ambas partes, de mi lado paterno y materno, están felices", platicó.

Fue en agosto cuando se casaron Camila y Francisco

En medio de la expectativa de los medios de comunicación y en plena pandemia se celebró en Zapopan, Jalisco, el enlace nupcial entre Camila Fernández y Francisco Barba.

Al mero estilo de charro mexicano es cómo arribó el entonces novio hasta la parroquia donde uniría su vida a una de las dos gemelas, hijas de Alejandro Fernández y América Guinart.

Los múltiples comentarios en redes ensombrecieron la celebración de la hija de Alejandro Fernández, pues fueron muchos los señalamientos en torno a su enlace matrimonial.

Mientras algunos usuarios felicitaron al flamante matrimonio por su unión, no faltó quienes criticaran, a su parecer, su falta de sensibilidad al realizar un evento de esta naturaleza en medio de la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país y que ha dejado a más de 49 mil muertos.

Los medios de comunicación también juzgaron en agosto la prontitud con que se realizaba la boda entre los jóvenes, lo que hizo pensar la posibilidad de un embarazo de Camila Fernández no anunciado.

Ahora seis meses después de la boda, Camila y Francisco anunciaron durante una entrevista que esperan a su primera bebé para abril.