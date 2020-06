El Premio Nobel Mario Molina pide a los mexicanos usar tapabocas y en especial a AMLO, en sus giras

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– Mario Molina, Premio Nobel de Química, recomendó a todos los mexicanos el uso de cubrebocas durante la pandemia del Covid-19, en especial al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este lunes arrancó su segunda gira por diversos estados de la República pese a que continúan los semáforos de alerta en color rojo.

“Tenemos observaciones estadísticas comprobables que correlacionan el cambio de la tendencia de la infección y de las muertes. Se asocian claramente con el día en que se usan los cubrebocas“, dijo en una videoconferencia con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El uso de los cubrebocas o tapabocas ha sido un debate de meses en México. Primero, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Subsecretario Hugo López-Gatell recomendaron no usarlas y dejarlas a los trabajadores de la salud.

Pero después se cambió la instrucción a nivel global: deben usarse. Sin embargo, el Presidente López Obrador no ha aparecido nunca en eventos públicos con la boca cubierta, aunque sus acompañantes o los presentes sí recurren a ese tipo de protección.

Este lunes, Molina dio detalles de su más reciente artículo sobre cómo las partículas que salen al hablar pueden transportar el virus que causa el Covid-19, el cual publicó junto con otros científicos de diversas partes del mundo en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

“Las partículas llamadas aerosoles son muy importantes para la transmisión del Covid-19 y eso no se había reconocido muy bien. […] Las partículas PM2.5, más chicas que 2 y media micras, se meten directamente al sistema respiratorio o a los pulmones”, precisó.