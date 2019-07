El Presidente advierte a HipÃ³lito Mora: Al margen de la Ley nada, por encima de la Ley nadie

El Presidente advierte a Hipólito Mora: Al margen de la Ley nada, por encima de la Ley nadie

Nosotros somos responsables de garantizar la seguridad pública, nosotros no estamos porque haya ciudadanos que se ocupen de esa situación que no les corresponde, dijo el mandatario nacional

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este día a Hipólito Mora Chávez, uno de los líderes de de autodefensas que se levantaron contra los grupos criminales en Michoacán, que “al margen de la Ley nada, por encima de la Ley nadie”.

Mora Chávez anunció ayer que regresa a las armas. Mora es empresario del limón. Nació y creció en La Ruana, Michoacan. Junto con el doctor José Manuel Mireles Valverde, en febrero de 2013 se levantó en armas contra Los Caballeros Templarios. En esa guerra, el 16 de diciembre de 2014, Hipólito Mora perdió a un hijo.

Mora dijo que los grupos criminales se mueven por Michoacán con toda tranquilidad y ya volvieron a tomar control.

El ex líder de los autodefensas ha decidido portar armas para defenderse y que sólo muerto las soltará.

“Sobre las opiniones de las personas en este tema, yo soy respetuoso de lo que expresan. Nada más recordar que todos debemos de actuar con rectitud y apegarnos a la Ley”, dijo el Presidente durante su conferencia de prensa matutina.

“Yo creo que a todos nos conviene actuar en un país en donde exista un verdadero o un auténtico Estado de Derecho. Nosotros somos responsables de garantizar la seguridad pública, nosotros no estamos porque haya ciudadanos que se ocupen de esa situación que no les corresponde. No estuve en su momento de acuerdo con esa estrategia porque no le corresponde a las personas garantizar la seguridad pública. Es una tarea del Estado mexicano”, agregó.

HIPÓLITO MORA ADVIERTE POR OLA DE VIOLENCIA

Hipólito Mora Chávez, quien decidió nuevamente portar las armas debido a la violencia, advirtió que si las autoridades no cumplen con dar seguridad, revivirán los grupos de civiles armados, pero esta vez no se dejarán desarmar tan fácil.

Mora Chávez, cuyo hijo fue asesinado en 2014, criticó que los gobiernos sólo están pensando en campañas y niegan la violencia que se vive en México. “La gente que está en el Gobierno lo niega, siempre está diciendo que va mejor todo, pero no”.

El fundador de las autodefensas en Michoacán, quien compartió el domingo un mensaje en su perfil de Facebook en el que hizo pública su decisión de tomar las armas, denunció en entrevista con SinEmbargo que las autoridades ya están trabajando de nueva cuenta con los cárteles de la droga, a quienes dejan circular libremente por todo el país y no los detienen.

“Si uno ve que el Gobierno no está haciendo su trabajo, si uno ve que en gran parte del país hay asesinatos, extorsiones, secuestros y que los delincuentes pueden pasearse libremente, pues entonces yo me pregunto: ¿por qué la gente que nos dedicamos a trabajar honestamente, como es mi caso que tengo una pequeña huerta de limón, no podemos traer un arma para defendernos?”, dijo Mora.

También negó que su decisión de tomar las armas sea una forma de retar al Gobierno, más bien es para defenderse. “Lo que estoy diciendo a las autoridades es que nos den la seguridad que merecemos, es lo que pido, no estoy retando al Gobierno, si ellos lo toman como un reto, pues ya es cosa de ellos y yo sé que puede haber consecuencias y las asumo, me hago responsable de mis declaraciones y de cualquier cosa que venga contra mi, yo lo único que quiero es hacer frente a este problema”.

Hipólito Mora, quien se levantó en armas el 24 de febrero de 2013 para combatir a la banda de narcotraficantes de los Caballeros Templarios, acusada de homicidios, secuestros, extorsiones, abusos sexuales, robos y otros ilícitos, también denunció que al Gobierno solo le interesa estar en campaña, ocupar un cargo público y engañar a los mexicanos.

“Yo hablo de todos los gobiernos, no solo el federal, hablo de todos los que buscan un ‘hueso’, de los que solo están pensando en campañas, que están tratando de ganar el voto de la sociedad, pero no es eso lo que queremos los mexicanos, lo que queremos es que nos den seguridad”, dijo Mora Chávez. “La gente que está en el Gobierno niega la inseguridad, siempre está diciendo que va mejor todo, pero no”.

ANUNCIA SU REGRESO A LAS ARMAS

Hipólito Mora Chávez, uno de los líderes de los grupos de autodefensa que se levantaron contra los criminales en Michoacán, anunció ayer que regresa a las armas y dijo que sólo muerto las entregará.

El 16 de diciembre de 2014, Hipólito Mora perdió a un hijo. Ese día se dio un enfrentamiento en la Ruana con el grupo de un líder conocido como “El Americano”. Murieron 11. En 2015 recibió la medalla al Mérito Ciudadano por sus acciones en contra los criminales. Ahora ha vuelto a levantarse en armas.

En un mensaje compartido a través de su perfil de Facebook, recordó que cuando lanzó la convocatoria a su pueblo con la finalidad de defenderse del crimen organizado y de gran parte de las autoridades que “estaban y siguen estando coludidas” con la delincuencia, lo acompañaron varios hombres y mujeres para comenzar su lucha.

Posteriormente, destacó, otros pueblos se sumaron y creció su movimiento; sin embargo, algunos de los integrantes se dejaron infiltrar por personas de Los Caballeros Templarios, lo que derivó en la perdición.

El fundador de las autodefensas aseguró que durante su batalla murieron muchas personas buenas al tratar de defender a sus familias, de las cuales casi nunca se acuerdan las autoridades.

“Y es tan cierto que ya están de nuevo trabajando con los cárteles, ya que los dejan circular libremente por todo el país y no los detienen. Yo en la lucha perdí grandes y buenos amigos y también a uno de mis hijos”, escribió en la red social.

Asimismo, Mora Chávez contó que ha que esperó cierto tiempo para que el Gobierno hiciera su trabajo, pero, explicó, vio que a éste no le interesa el bienestar de la sociedad, sino que sólo se preocupan por estar en campaña, ocupar un cargo público y engañar a los mexicanos.

“Por eso he tomado la decisión de proteger mi vida y de quien yo pueda hacerlo y le informo al Gobierno federal y estatal que desde hoy traeré conmigo un rifle y una pistola y cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinar porque vivo ni a la cárcel me llevarán ni me desarmarán”, advirtió.

Sostuvo que cuando el Gobierno brinde seguridad a todos los mexicanos, él dejará las armas, pues actualmente en el tema de seguridad “estamos peor que nunca”.

“Tengo un compromiso moral muy grande con todas las buenas personas que murieron por defender sus familias y sus derechos que para mi va a ser un honor morir por ellos”, finalizó.