El Presidente afirma que '70% apoya la transformación' y que no va a fallar. Lanza nuevo spot

El mandatario federal dijo que los conservadores y voceros 'andan como desquiciados', pero defendió que él cuenta con el respaldo de la ciudadanía

Sinembargo.MX

“El 70 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con la transformación”, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador en un nuevo spot difundido en sus redes sociales.

Previo a su segundo informe de Gobierno, López Obrador dijo que se han acabado los fueros y que “ya no existe corrupción en los altos mandos del Gobierno”, razón que, aseguró, a motivado a grupos conservadores a atacarlo.

El mandatario federal dijo que los conservadores y voceros “andan como desquiciados”, pero defendió que él cuenta con el respaldo de la ciudadanía.

“Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un Presidente como ahora, pero tengo el orgullo que me está respaldando el pueblo; el 70 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y yo no voy a fallarles”, sentenció.

Gracias de todo corazón por el apoyo. Nunca traicionaré su confianza. pic.twitter.com/IAldFkGscI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 26, 2020

Aunque el mandatario presumió la aprobación de la ciudadanía, una encuesta publicada hoy por el periódico El Universal señaló que el Presidente tiene una aprobación del 53.4 por ciento entre las y los mexicanos.

En la última medición llevada a cabo por el medio, en el pasado mes de febrero, la aprobación del mandatario mostró un descenso del 22.3 por ciento respecto al nivel de aprobación que mantuvo al inicio de su gestión, que en ese momento era de 57 por ciento.

Pese a a la crisis sanitaria y económica agudizadas por la pandemia, López Obrador mantiene una aceptación del 53.4 por ciento. Al cuestionar los factores que toman en cuenta para calificar al titular del Ejecutivo, los entrevistados mencionaron su honestidad (27.8 por ciento) y el combate a la corrupción (17.1 por ciento).