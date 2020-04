El presidente del comitÃ© mÃ©dico de la FIFA propone castigar con tarjeta amarilla a los jugadores que escupan

FUTBOL

El presidente del comité médico de la FIFA propone castigar con tarjeta amarilla a los jugadores que escupan

El organismo se prepara para el regreso del futbol, y además de los cinco cambios que autorizará en los partidos para prevenir lesiones después del largo período de inactividad por la pandemia, además el jefe médico propone que se castigue a los futbolistas que escupan en el césped, pues no es una medida higiénica

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Michel D’Hooghe, presidente del comité médico de la FIFA, se muestra escéptico sobre la continuación de la temporada de futbol debido a la Covid-19. Afirma que eliminar esta temporada evitaría un nuevo repunte de casos y que el futbol no debería volver hasta septiembre. Por tanto, las ligas cancelar ya esta campaña.

“El futbol de repente no se convierte en lo más importante en la vida. Estaré muy feliz si el futbol no se reanuda hasta finales de agosto o principios de septiembre. Si hay una circunstancia donde los argumentos médicos deberían ganar contra los argumentos económicos, es ahora. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de vida o muerte. Es muy simple”, ha manifestado en declaraciones recogidas por The Daily Telegraph.

“Todos deben ser muy cuidadosos por el momento. He oído en muchos países que piensan volver a jugar fútbol, con o sin público”, se manifestó D’Hooghe.

Luego fue más tajante para Sky Sports.

“Esta es la situación más dramática en la que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. No debemos subestimarla, debemos ser realistas. El futbol solo puede ser posible si el contacto es posible nuevamente. El futbol sigue siendo un deporte de contacto y evitar el contacto es una de las primeras cosas que todos dicen que debes de evitar”.

Y añadió que puede pasar si la competición vuelve y se produce un positivo: “Las pruebas son un punto importante pero hay que repetirlas. Si uno de los jugadores da positivo, tienes que poner a todo el grupo en cuarentena”.

Michel D’Hoogh, director del comité médico de la FIFA.

Y es que dentro de la batería de novedades que la FIFA prepara para el regreso del futbol, y además de los cinco cambios que autorizará en los partidos para prevenir lesiones después del largo período de inactividad por la pandemia, el jefe médico de la organización, el doctor belga Michel D’Hooghe, propone “que se castigue con tarjeta amarilla a los futbolistas que escupan sobre el césped porque es un riesgo de contagio del coronavirus y no es en absoluto una acción aséptica”.

D’Hooghe, que es miembro honorario del Consejo de la FIFA y uno de sus directivos más antiguos, explicó que “si escupir no era algo higiénico antes de la pandemia ahora lo es mucho menos porque es una acción potencialmente peligrosa para la salud de los demás”, abundó el médico en declaraciones que publica el The Daily Telegraph.

El Reglamento ya castiga el escupitajo, pero sólo si es contra un rival porque se considera agresión con menosprecio y acarrea tarjeta roja directa, que además lleva añadido el penalti si la acción degradante se produce dentro del área estando el balón en juego. Pero, sin embargo, el Reglamento no castiga escupir al césped, algo muy habitual en el fútbol como se puede ver en televisión en cualquier partido. Esta acción, ahora, pasará a ser sancionable si la Internacional Board la añade a la lista prohibida, algo que podría suceder muy pronto.