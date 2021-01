El Presidente dice que la CFE debe aclarar el documento falso con el que intentó justificar apagón

Andrés Manuel López Obrador consideró que 'es bueno reconocer que se cometió un error o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente'. Sin embargo, pidió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 'siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas' del apagón

Sinembargo.MX

06/01/2021 | 08:53 AM

MÉXICO._ El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo la mañana de este miércoles que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe aclarar el documento falso con el que intentó justificar el apagón que afectó a más de 10 millones de mexicanos el pasado 28 de diciembre de 2020.

El mandatario fue cuestionado sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina, esto luego de que la CFE admitiera el martes que el documento de Protección Civil de Tamaulipas sobre el incendio de pastizales que causó el apagón sí es falso.

“Sí hubo un incendio, sí está demostrado, los elementos que tiene la CFE lo hacen patente. Vamos a buscar que ese tema del oficio se resuelva y se averigüe. Habrá responsables de ese documento apócrifo, el documento no es la explicación de la falla”, afirmó Manuel Bartlett, titular de la Comisión, en un mensaje a medios.

Tras un incendio el 28 de diciembre de 2020, generadores intermitentes privados tuvieron que salir del SIN ante su incapacidad para responder a oscilación y baja frecuencia; la @CFEmx respondió de forma inmediata para el restablecimiento eléctrico. https://t.co/s5jsWQDamg pic.twitter.com/pTFjIAeLDZ — Manuel Bartlett (@ManuelBartlett) January 5, 2021

Por ello, hoy López Obrador consideró que “es bueno reconocer que se cometió un error o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente”. Sin embargo, pidió que la CFE “siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas”.

“De lo que estoy seguro es de que no va a repetirse, porque independientemente de lo que haya originado el apagón, el sistema eléctrico está funcionando bien. Son muy buenos los trabajadores electricistas, los técnicos. Y los que quisieran que fallara el sistema eléctrico constantemente, pues son los que han apostado a la privatización de la Comisión Federal de Electricidad y los que apuestan a que nos vaya mal como Gobierno”, comentó.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo Federal subrayó la capacidad para rectificar y no caer en la autocomplacencia.

“Ese es un distintivo de este Gobierno. Además, así tiene que ser un Gobierno democrático: tener capacidad para rectificar y decir la verdad siempre”, añadió.

“Ahora va a corresponder a la Comisión Federal de Electricidad aclarar si no fue lo que al principio sostuvieron, porque este documento es apócrifo. Entonces que den una explicación de qué fue lo que causó el apagón. Antes no cambiaba nada. Antes había silencio por completo, pero ahora no. Ahora la vida pública tiene que ser cada vez más pública”, concluyó.

LA CFE PIDE SACAR A GENERADORAS DE ENERGÍAS RENOVABLES

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció este martes que pedirá “sacar de operación” a generadoras de energías renovables al responsabilizarlas del apagón nacional que afectó a 10.3 millones de personas la semana pasada.

Los directivos de la CFE afirmaron que la falla en el sistema eléctrico del 28 de diciembre ocurrió cuando “había muy baja demanda”, y una generación de energía eólica y fotovoltaica que representaba 28 por ciento del total, “el mayor valor en la historia”.

📄#Boletín: CFE mostró capacidad de respuesta inmediata, tras la falla ocasionada por exceso de generación intermitente, durante el desbalance del 28 de diciembre de 2020. https://t.co/K8viveSS9O pic.twitter.com/O666hjN4PD — CFEmx (@CFEmx) January 5, 2021

“Como medida preventiva en demandas bajas, el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) se verá obligado a sacar de operación parte de la generación renovable intermitente para asegurar la confiabilidad del sistema nacional”, informó Luis Bravo, director de Comunicación Corporativa de CFE.

Esta es la tercera rueda de prensa que la CFE ofrece para explicar el apagón que la semana pasada afectó a 30 por ciento de la demanda total y a la cuarta parte del territorio nacional, como reconoce la compañía eléctrica del Estado.

La empresa ha insistido en que un incendio en una línea de transmisión de Tamaulipas, en el noreste del país, fue la principal causa del incidente aunque las autoridades de ese estado han cuestionado esa versión.

Este martes, los funcionarios de la CFE también acusaron a las plantas privadas de energías renovables que generan electricidad para la compañía del Estado.

“Este tipo de centrales eléctricas, además de requerir respaldo de generación convencional, carece de la inercia mecánica y no tiene capacidad para apoyar en el restablecimiento del sistema a una condición estable”, indicó Bravo al leer el informe oficial de la CFE.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de México busca limitar a las energías renovables para fortalecer la electricidad generada en plantas propias de la CFE.

Con el argumento de preservar la estabilidad del sistema eléctrico de la pandemia, el Cenace publicó un acuerdo en abril pasado que limitaba la entrada de plantas privadas de renovables.

Después, en mayo, la Secretaría de Energía (Sener) publicó una política para desincentivar el despacho de energía renovable porque son “intermitentes”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido que debe rescatar a la CFE del “saqueo de los privados” que comenzó en el “periodo neoliberal”.

“La CFE sostiene al Sistema Eléctrico Nacional. Es una garantía para la nación y la vamos a defender. El Presidente ha tomado una postura que nos enorgullece: hay que rescatar a la CFE precisamente del diseño para su desaparición”, dijo este martes Manuel Bartlett, director de la compañía.

La CFE sostiene al Sistema Eléctrico Nacional. Es una garantía para la nación y la vamos a defender. El Presidente ha tomado una postura que nos enorgullece: hay que rescatar a la CFE precisamente del diseño para su desaparición.- @ManuelBartlett — CFEmx (@CFEmx) January 5, 2021

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) informó esta semana que este año revisará la constitucionalidad del acuerdo de Cenace y de la política de Sener, que están impugnadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

-Con información de EFE