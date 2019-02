El Presidente le faltÃ³ el respeto a corrientes de Morena en Sinaloa, que buscan ser contrapeso de Quirino

El Presidente le faltó el respeto a corrientes de Morena en Sinaloa, que buscan ser contrapeso de Quirino

Sería perjudicial para democracia en Sinaloa que ese ‘jalón de orejas’ de AMLO se traduzca en silencio de diputados morenistas, advierte el politólogo Ernesto Hernández Norzagaray

José Alfredo Beltrán

03/02/2019 | 12:20 AM

¿Hay o no hay “PRIMOR” en Sinaloa?

Las señales que se envían desde el poder indican que sí. Al menos, en ciertos niveles de las relaciones entre los actores públicos, concluye en entrevista Ernesto Hernández Norzagaray.

El politólogo explica que esta expresión del “PRIMOR”, que salió de la propia Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, debe analizarse en varios niveles.

Polevnsky declaró que “se escucha mejor “PRIMOR que “PRIAN”, a partir de que con el tricolor hay coincidencias y acuerdos.

En contrapartida, a juicio de la morenista, los panistas se han apuesto “a todo” lo que venga del nuevo Gobierno federal.

La declaración de Polevnsky se dio en un contexto en que ambos partidos, PRI y Morena, acordaron impulsar a un priista en la Gubernatura de Puebla, tras el deceso de la panista Martha Erika Alonso.

Previamente, la bancada del PRI en San Lázaro dio a Morena los votos que requería para la reforma constitucional que posibilite la Guardia Nacional, idea empujada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su gira por municipios de Sinaloa, la semana anterior, resurgió en la entidad la idea de un “PRIMOR”, ahora, entre el Presidente y el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Y es que el Mandatario federal lanzó en su discurso loas, elogios, para Quirino, a quien definió como “un buen gobernante, un buen hombre”. “Y si no les gusta, no me importa”, arengó el Presidente en Culiacán, la tarde del sábado 26 de enero.

Una semana antes López Obrador se había pronunciado en el tema del presupuesto, que había confrontado a diputados locales de Morena con el Mandatario.

El hecho fue considerado desde varios sectores como una “línea” a los morenistas, para que destrabaran y “le bajaran” a la confrontación con el Mandatario.

Hay de primores… a primores

--¿Hay o no hay “PRIMOR” en Sinaloa?, se le cuestiona al analista Hernández Norzagaray.

“Yo veo ‘PRIMOR’ y no ‘PRIMOR’; parto del principio, de dos tipos de relaciones, por un lado, la relación Ejecutivo-Legislativo, y por otro, Ejecutivo-Ejecutivo, incluso un tercer plano, Ejecutivo-gobiernos municipales morenistas.

En un primer caso, considera el Doctor en Ciencias Sociales, está la relación del Ejecutivo con la bancada de Morena, cuya mayoría de integrantes trazaron una relación de contrapeso.

“Tenemos que se presentó en la reasignación de 1 mil 663 millones de pesos al presupuesto, un sector al menos coincidía con la propuesta de presupuesto de egresos del Gobernador, que estaba ya acordado que sólo serían 400 millones de pesos;

“Y posteriormente vino el otro sector que planteó que no, que tienen que ser 1 mil 663 millones”.

En este asunto en específico, explica, se tienen a la vista dos posiciones en relación del Legislativo con el Poder Ejecutivo estatal.

“Sin embargo, esto tiene un segundo momento, de inviabilidad de hacer reasignaciones de partidas presupuestales etiquetadas. Y llegamos en una renegociación.

Algo que tenemos que alegrarnos de que hay un Gobierno dividido, que hay un Poder Ejecutivo sin mayoría legislativa, esto según el politólogo Josep Colomer es el mejor escenario para las democracias emergentes.

Es en estos escenarios, alude Hernández Norzagaray, donde los políticos se entrenan en la capacidad de negociación y acordar.

Es decir, hay en Sinaloa un equilibrio de poderes que nos debe alegrar.

En el otro asunto de los gobiernos municipales tendremos una necesidad estratégica, después de un inicio ríspido, al menos en Mazatlán, entre el Alcalde y el Gobernador, que finalmente como que “le cayó el 20” al Químico Luis Guillermo Benítez, de decidir “llevarla en paz”.

Se bajaron las turbulencias que había en algunas de las obras y esto desapareció de la escena mediática, hay indicios de un “PRIMOR” en el sentido de que hay arreglos entre las partes.

Sobre todo, a los alcaldes no les conviene mucho tener malas relaciones con el Ejecutivo, muchos de los recursos que llegan al estado es vía el Ejecutivo estatal, vale más llevar “la fiesta en paz”.

AMLO: señales autoritarias

En este juego del “PRIMOR” alimentado por Polevnsky, observa el investigador, apareció luego la figura de Andrés Manuel López Obrador.

“Y aparece con un pronunciamiento un tanto provocador, de falta de respeto de las corrientes de Morena que hay en Sinaloa”, indica.

En esas expresiones del Mandatario federal, considera, se ve cierto autoritarismo.

“En el momento en que habla que el Gobernador está haciendo un buen trabajo y que por lo tanto todos deberían apoyarlo, y lo dice provocadoramente, ‘pésele a quien le pese’, es un mensaje claro paro el morenismo, que le apuesta más a un contrapeso;

“Los deja mal parados, le salió la vena de aquella bronca que hubo, donde aquel morenismo universitario en Sinaloa no aceptó la postulación de una supuesta encuesta de Jesús Estrada Ferreiro, que les trajo AMLO y que terminó mal, porque eso provocó denuncias, empezando por Jaime Palacios que era el dirigente estatal, y bueno, quedó esa sensación de cierto autoritarismo que no debió haber ocurrido para un partido político emergente”, recuerda.

El “espaldarazo” que dio López Obrador a Quirino, en Sinaloa, concluye, “es un ‘espaldarazo’ que deja en una mala situación al morenismo alternativo que hace contrapeso”.

“¿Qué propósito traía?, por un asunto de cortesía política dirán, pero que era innecesaria esta cortesía política”, añade.

Al final de cuentas, considera el analista, la apuesta de un gobernante con las características de López Obrador entraña la existencia de una sociedad atenta, que le gusta haya contrapesos, y ese es el papel que habían venido desempeñando la mayoría de diputados morenistas en Sinaloa.

Espera, añade, que estos legisladores sigan ejerciendo su autonomía.

“Pero se vio mal López Obrador con esta actitud, era casi amenazadora la postura de él, digamos para este sector del morenismo que le apuesta a ser contrapesos en el estado, no estuvo bien, fue innecesario”, apunta.

Para Hernández Norzagaray muchos pueden interpretar el mensaje del Presidente como una “línea”.

“Salvo que él quiera decir ‘aquí yo soy el que mando, soy el que da la última palabra’, lo cual contraviene aquello que no intervino en el tema de las reasignaciones del presupuesto, pues muestra cierta molestia que no se haya bajado más de lo que se bajó (de 1 mil 663 millones a 800 millones)”.

--¿Qué pasará si en Sinaloa regresa una Cámara dócil hacia el Gobernador, como ocurrió en tiempos del PRI?

--Por eso hoy debemos festejar que haya en el Legislativo una oposición al Poder Ejecutivo.

Creo que volver a esa uniformidad que olía a corrupción sin duda alguna es pernicioso para la vida pública sinaloense.

Los contrapesos son necesarios en toda democracia, y creo que ahí el Ejecutivo federal debe ser muy respetuoso, no sólo de la posición que tengan los diputados locales de su partido, sino animar para que esos contrapesos se fortalezcan y redunden en la vida pública del Estado.

Pero al parecer, destaca el académico, AMLO va por el mismo camino “jalando orejas” a los morenistas de otros estados, que quieren ejercer de otra manera su poder, a como venía ejerciéndose tradicionalmente.

--¿Ve riesgos de que los morenistas locales terminen alineándose a esa idea del Presidente?

--Sí, puede suceder. Porque a final de cuentas, porque los políticos están viendo, aunque sea una nueva hornada, sus carreras políticas, veremos cómo lo interpretan ya en lo individual cómo lo interpretan cada uno de ellos.

Por lo que vi en las comparecencias de los funcionarios del gabinete ante el Congreso hay gente muy buena empujando la plataforma electoral, que manejaron en campaña, que desde la sociedad también debemos impulsar.

Y la sociedad no puede estar fuera de la lógica del Presidente, porque por un lado vemos que empuja fuerte en temas como el “huachicoleo”, el aeropuerto, la corrupción, pero también por estas manifestaciones que se dan en los estados, pareciera que hay dos lógicas. Y eso no puede ser.

Tiene que haber una línea conductora, y apostarle siempre para que los políticos acuerden en función de un interés común, que es la sociedad sinaloense.

--¿Hay algo qué agregar en esto del “PRIMOR”?

--Espero que este “jalón de orejas” que se manifestó no redunde en la unidad de ese contrapeso. Y que sigan hacia adelante, es lo que reclama la sociedad, que está atenta y sería una frustración que por un “jalón de orejas” empiecen a cambiar posiciones, lo cual iría en perjuicio de la corriente morenista en el estado.