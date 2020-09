El Presidente miente: masacres y ejecuciones siguen potentes en México, dicen víctimas y activistas

Horas después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la delincuencia organizada ya no mandaba en el país y no había masacres, un grupo armado acribilló a los asistentes de un velorio en Cuernavaca, Morelos. El ataque dejó seis personas muertas y 15 heridas

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- Organizaciones y defensores de derechos humanos y víctimas de la violencia rechazaron y recriminaron el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador donde aseguró que en México ya no hay masacres ni desapariciones.

“Nosotros tenemos otros datos. Me parece que al Presidente le está faltando dimensionar el dolor de las víctimas”, indicó Raymundo Ramos del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organización que documenta violaciones de los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas.

“Es incorrecto lo que dijo el Presidente; es absolutamente incorrecto. Yo me pregunto: ¿por qué dice eso?, pero pues parece que es su especialidad, decir mentiritas, y lo más cabrón de todo es que la mitad de la población lo cree”, expresó en entrevista con SinEmbargo, Adrián LeBarón, padre y abuelo de víctimas de la masacre ocurrida contra una familia mormona en noviembre pasado en Bavispe, Sonora.

Durante el Segundo Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “ahora hay justicia para el pobre. En materia de seguridad, ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el Gobierno federal funcionarios como García Luna”.

Las declaraciones del mandatario generaron indignación entre víctimas de violencia, defensores y especialistas, pues afirmaron que tanto las masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, persisten en el país.

La oficina de Amnistía Internacional en México respondió que es falso que ya no haya torturas, desapariciones ni masacres. En un mensaje en redes, la organización indicó que 11 mil 653 personas han desaparecido en el país desde que López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018.

Adrián LeBarón también respondió vía redes en contra de la declaración del mandatario, pues recordó que la masacre contra su familia en Bavispe, Sonora, ocurrió durante el primer año del sexenio actual.

“Dice López Obrador que ya no hay masacres, ¿se le olvida que la de mi hija y nietos fue durante el año que informa?, ¿y las tantas ejecuciones en el país, esas tampoco cuentan? ¿Creerá que si no las menciona no existen? Quiero vivir en su México, ahí todos seríamos felices”, escribió.

En entrevista con SinEmbargo, Adrián LeBarón lamentó las declaraciones del Jefe del Ejecutivo. “Yo no quisiera hablar mal de mi Presidente porque es mi Presidente, pero mete las patas muy seguido”, dijo.

Lebarón consideró que el mensaje de AMLO es con ánimo electoral: “Es un discurso como si estuviera en campaña, para conseguir votos y lo más triste de todo es que la mitad de la población se lo cree. Yo, incluso, en mi propia familia hay quienes le creen todo a López Obrador”, dijo.

LAS MASACRES

A unas horas de que el mandatario nacional aseguró que la delincuencia organizada ya no mandaba en el país y no había masacres, un grupo armado atacó a los asistentes de un velorio provocando la muerte de al menos seis personas y dejando 15 heridos en calles de la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, Morelos.

Los hechos se registraron cerca de las 22:30 horas del 1 de septiembre en una casa de la calle Lázaro Cárdenas, en la que se realizaba el velorio de un joven de 17 años, quien falleció el pasado lunes en un accidente de motocicleta.

Las masacres, consideradas como actos en los que un grupo de personas que se encuentran desarmadas o indefensas son asesinadas con alevosía y ventaja, no están tipificadas en el país, por lo que no hay una cifra oficial sobre el número de matanzas.

De enero al 31 de agosto, se han registrado al menos 17 masacre en el país y se estima que se cometieron al menos 70 en lo que va de la presente administración de acuerdo a información recopilada de manera demográfica.

La primera de las masacres que conmocionó tan sólo en este año, fue el asesinato de 10 músicos integrantes de un grupo indígena, habitantes de Chilapa, Guerrero. Sus cuerpos fueron hallados en camionetas que fueron incendiadas y abandonadas en una carretera de Mexcalcingo.

El hecho motivó el bloqueo de caminos para exigir que autoridades den respuesta sobre la agresión. Después, la policía comunitaria de Chilapa presentó a 19 niños de entre 6 y 15 años que fueron capacitados para usar armas y defender a sus familiares y pueblos de un grupo delictivo. La decisión de armar a niños generó críticas de organizaciones civiles y defensores de la infancia, quienes llamaron a no exponer a dicha población ante más violencia.

A continuación presentamos las 17 masacres las perpetradas en el país en lo que va del presente año, de acuerdo con un recuento realizado por esta redacción sobre hechos en los que un mínimo de cuatro personas asesinadas por evento.

En cuanto al primer año del actual sexenio, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019, se perpetraron al menos 53 masacres con un total de 411 personas asesinadas y 90 lesionadas, de acuerdo con un recuento realizado por el semanario Zeta.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Las ejecuciones extrajudiciales, es decir, asesinatos atribuibles a elementos del estado, aún persisten en el país, a pesar que la administración federal asegura que no han ocurrido este tipo de graves violaciones a los derechos humanos.

El asesinato de dos mujeres, las dos primas Ana Carolina y Andrea, originarias de Durango, a manos de policías en Culiacán, Sinaloa, fue uno de los ataques más sonados a inicios del año por las versiones contrarias de familiares y autoridades.

Las mujeres fueron asesinadas la madrugada del 27 de enero. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa aseguró que policías estatales les dispararon en respuesta a la agresión armada que primero realizaron los ocupantes del vehículo en el que viajaban las dos, Dulce, una sobreviviente del ataque ha dicho a medios locales que los policías les dispararon cuando el vehículo no se detuvo y rechazó que los tripulantes respondieran con disparos. Por el momento, la Fiscalía General del Estado tiene abierta una carpeta una investigación por homicidios dolosos.

Raymundo Ramos, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, informó que la organización que encabeza ha registrado al menos cinco ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en Nuevo Laredo en lo que va del 2020.

“Ha quedado demostrado que Tamaulipas es uno de los estados con el mayor número de violaciones graves a los derechos humanos con casos reciente de ejecuciones extrajudiciales que van encaminadas a la impunidad por la inacción de la Fiscalía General de la República”, dijo.

El defensor señaló que se estima que desde 2010 a la fecha hay más de 300 carpetas de investigación que involucran a fuerzas armadas o a policías en ejecuciones extrajudiciales.

Para el activista, el mensaje de López Obrador es un discurso de buenas intenciones, pero que la falta dimensionar el dolor de las víctimas. “Me parece que lo que el Presidente que quiere es hacer un borrón cuenta nueva para excluir de la responsabilidad a las fuerzas armadas o a las corporaciones a la seguridad pública. Me parece que no es posible avanzar hacia la paz si no aplicamos a justicia para víctimas”, dijo.

Ramos destacó que el Gobierno actuar con mano firme cuando haya violaciones graves a los derechos humanos “no basta un discurso para decir que ya no habrá impunidad ni violaciones graves a derechos humanos, faltan acciones”, destacó.

El asesinato del ingeniero Francisco Javier La Fuente de la Rosa, de 27 años, mientras conducía una camioneta para comprar alimentos en plena pandemia, fue el primer el primer caso de ejecución extrajudicial en Tamaulipas denunciado por familiares de la víctima. Los hechos ocurrieron el 26 de marzo en la colonia Jardín cuando elementos de Fuerzas Especiales del Ejército acribillaron al ingeniero.

David Eleazar Ramírez Vázquez de 27 años murió de dos disparos en la espalda mientras era perseguido por un vehículo militar en el fraccionamiento Valles del Paraíso el 6 de abril de 2020. Sus familiares denunciaron que un grupo de soldados intentó detenerlo sin motivo aparente y que al no dejarse aprender lo privaron de la vida, sin recibir atención médica.

Familiares de David Eleazar presentaron denuncia penal por estos hechos en la FGR y se inició la carpeta de investigación, misma que hasta el momento no presenta ningún avance significativo para determinar la responsabilidad del personal militar.

Tanto el ingeniero Francisco Javier como Eleazar David resultaron negativos en la prueba de rodizonato y en ambos casos los responsables de la agresión les robaron sus pertenencias, entre ellas, teléfonos celulares, documentos personales y carteras.

Damián Genovez Tercero, de 18 años, Arturo Rubén Garza Navarro de 19 y Ángel Agustín Núñez Reyna de 25, fueron asesinados durante una persecución de civiles armados y elementos del Ejército la madrugada del 3 de julio en Nuevo Laredo.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, precisó que Damián, originario de Tapachula, Chiapas, llegó a Nuevo Laredo para buscar trabajo. Estaba en calidad de desaparecido desde el 24 de junio, según declaró su papá Raúl Tercero, junto con su primo Alejandro Tercero Meza, de quién a la fecha se desconoce su paradero.

“Al momento de morir se encontraba atado de pies y manos. La víctima recibió un disparo en la cabeza a manera de tiro de gracia por parte del personal militar, quedando su cuerpo en la caja de una camioneta pick up”, detalló la organización civil.

Familiares del joven Damián Genovez presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue a los militares pertenecientes al 16º Regimiento de Caballería con sede en Nuevo Laredo tanto por la ejecución arbitraria, como por la filtración de fotografías y videos a través de una página de internet denominada Nuevo Laredo Frontera Al Rojo Vivo, iniciándose una la carpeta de investigación.