El Presidente no tiene una visión adecuada del campo: Aguilar Camín

Consideró que los productores sinaloenses deben hacerle patente al nuevo Gobierno de qué se trata el problema del maíz, pues a su parecer, no está claro como un problema político importante de este Gobierno, en relación con su política hacia el campo.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El periodista Héctor Aguilar Camín opinó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene una visión adecuada del campo, y de Sinaloa en particular, porque piensa en el 'campo pobre' y en soluciones para ese 'campo pobre', y eso es una limitación para que él pueda entender lo que es la agricultura comercial, y en particular la agricultura del noroeste del País.

"El Presidente está pensando en el campo como el campo tradicional, y su política de precios de garantía anunciada para el maíz pues es eso, está pensando que producen una tonelada por hectárea, o dos, o tres, no está pensando en los maiceros de acá, que producen 12 toneladas por hectárea. Entonces, yo creo que no está viendo el problema con claridad", comentó.

Asimismo, consideró que los productores sinaloenses deben hacerle patente al nuevo Gobierno de qué se trata el problema del maíz, pues a su parecer, no está claro como un problema político importante de este Gobierno, en relación con su política hacia el campo. Y los instó a hacer 'bien visible' el problema ante el Gobierno Federal.

"Si estás dependiendo de los precios de garantía, pues estás dependiendo mucho de la buena voluntad del gobierno en turno, y eso a mí me parece que como lógica de negocio no es algo sostenible, o lo es pero siempre mediante una negociación difícil, complicada, incierta, tortuosa; y ahora, y eso sí me parece muy claro, es que con este Gobierno, lo que no protesta no existe", expresó.

'ESTE GOBIERNO HA EMPEZADO REALMENTE MUY MAL'

El periodista, escritor e historiador quintanarroense, ofreció este sábado la conferencia magistral 'Gobierno actual y hacia dónde vamos', en el cierre de actividades de la edición 26 de Expoceres, ante unas 600 personas.

En su discernimiento, Aguilar Camín apuntó que actualmente hay una 'increíble popularidad' del Presidente y de su proyecto, y una alta expectativa de los mexicanos respecto de los resultados de este Gobierno y de su éxito. Pero, al mismo tiempo, hay evidencias de que se ha empezado 'realmente muy mal', en el sentido de que sus resultados iniciales no tienen nada que ver con el tamaño de las esperanzas que ha suscitado.

Al respecto, mencionó que las previsiones de crecimiento están a la baja, que se cayeron los ingresos fiscales en un cuatro por ciento y eso ha llevado a recortar el gasto, y se tuvo un subejercicio de 80 mil millones de pesos.

Además, por decisiones 'ineptas' de los funcionarios de Pemex y la cadena subsiguiente, por primera vez hubo un desabasto crítico de gasolina que lesionó la operación, por lo menos durante un mes, de una de las zonas más productivas del País, que es el Bajío, y después, el Presidente, 'en una gran maroma de alta eficacia política', atribuyó ese desabasto a la guerra contra el huachicol.

"Se preguntarán ustedes porqué siendo tan malo el inicio de Gobierno de López Obrador, conserva esa popularidad. La primera razón, yo creo, es porque los mexicanos después de la experiencia de los últimos años ya teníamos al mismo tiempo un escepticismo radical sobre la política y los políticos, y abajo de ese escepticismo, unas enormes ganas de creer. Eso lo leyó perfectamente, y le habló perfectamente a esa zona de escepticismo, diciéndole: no crees en estos, pero yo no soy estos", dijo.

CONSEGUIR, CONSERVAR Y AUMENTAR EL PODER

Consideró que este Gobierno tiene como proyecto fundamental: conseguir, conservar y aumentar su poder; y lo calificó como un gobierno populista.

En este sentido, señaló que lo primero que hacen los gobiernos populistas, una vez que llegan al poder, es que siguen hablando a nombre del pueblo y siguen diciendo que están amenazados por la otra parte, que se opone al pueblo.

Añadió que los gobiernos populistas buscan primero 'capturar' a los otros poderes, con una mayoría en el Congreso y en los magistrados del Poder Judicial, y después buscan 'capturar' a los gobiernos estatales, como ha hecho López Obrador con los llamados 'superdelegados', que vigilarán la aplicación de los recursos federales, que representan en promedio un 85 por ciento de su gasto.

Además, la Guardia Nacional estará comprendida por casi 300 unidades, divididas de una manera muy similar a los distritos electorales, y Morena se está fortaleciendo como organización política, por lo que en México se está llevando a cabo un diseño de estructura de poder 'nunca antes visto'.

"Estamos ante un Presidente con una extraordinaria capacidad de diseñar estratégicamente su camino, lo ha aprendido a fuerza de derrotas", sostuvo.

Aguilar Camín señaló a López Obrador como un político muy distinto a los políticos tradicionales de México, que solían ser del tamaño de su puesto, pues cumplían con su función y luego desaparecían, no quedaban como una fuerza política viva y no quedaban clientelas, mientras que el tabasqueño sobrevivió a todas sus derrotas conservando una gran vitalidad en sus seguidores.

Esto será fortalecido creando nuevas clientelas a través de los principales programas sociales, pues le estará dando dinero en efectivo a 23 millones de mexicanos por medio de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, las becas para estudiantes de nivel medio superior y superior, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, los programas 'Jóvenes construyendo el futuro', 'Tandas para el bienestar' y 'Sembrando vida'; pues el proyecto de López Obrador es transexenal.

"Parte de la obsesión que tiene por aparecer en la boleta de la elección intermedia para la revocación de mandato, que dice él que es para que el pueblo lo rechace, pero en realidad es para que lo ratifique, es porque quiere recoger la buena voluntad que habrá sembrado en esos 23 millones de personas", aseveró.

Compartió que en la última encuesta de la empresa Gea, se le da a López Obrador una popularidad del 64 por ciento, pero también revela que sólo un 21 por ciento considera que la economía va a mejorar y sólo un 25 por ciento considera que la seguridad va a mejorar, mientras que, contradictoriamente, casi el 70 por ciento espera que le vaya bien con este gobierno, y esto es porque un 30 por ciento reconoce que ya recibió algún apoyo y otro 35 por ciento espera recibirlo.

VENDRÁN LAS CONSECUENCIAS

Aguilar Camín auguró que podría haber en corto plazo una 'crisis de gabinete', puesto que López Obrador 'no se chupa el dedo' y no es un jefe fácil, y conforme los malos resultados se acumulen, va a empezar a haber un costo político para los responsables.

"Yo creo que sus colaboradores han tomado la peor de las estrategias, y es decirle que sí a todo. El tema es, hasta dónde va el Presidente a tolerar la ineficacia de su gabinete, que es un gabinete por cierto como el de los anteriores gobiernos, de gente muy inexperta política y administrativamente, salvo uno o dos casos", estimó.

Y fue más allá, citando la máxima de Lord Acton: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente; por lo que cree que, llevado por el abuso de poder, López Obrador está poniendo las trampas en las que caerá.

"A mí me preocupa mucho el enorme poder que ha alcanzado López Obrador, y el enorme poder que puede alcanzar todavía, por una cosa muy sencilla: siempre que hemos tenido en este país gente muy, muy poderosa, en algún momento hay una catástrofe. Llámese Santana, Porfirio Díaz, Obregón, López Portillo o Salinas, siempre que ha habido una gente muy poderosa hay una catástrofe, y yo no creo que ésta vaya a ser una excepción", externó.

Al concluir la conferencia, el presidente de Grupo Ceres, Guillermo Elizondo Collard, agradeció la participación de Héctor Aguilar Camín y le entregó un reconocimiento.