El Presidente nunca me ha dicho que proteja a PeÃ±a: Gertz

El Presidente nunca me ha dicho que proteja a Peña: Gertz

A nadie le garantizamos impunidad, dice

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, aseguró esta tarde que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, nunca le ha pedido que proteja a Enrique Peña Nieto.

“Cuando uno inicia una investigación que se van concatenando otras cosas, vas hallando que se implican a otras personas, eso no significa que sean responsables o no. Si ves como se movió el sistema, tienes que investigar a todo ese sistema”, dijo Gertz Manero cuando lo cuestionaron Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores de “Los Periodistas”, sobre la participación de Peña Nieto en actos de corrupción.

“Conforme vamos avanzado, vamos encontrado elementos comunes de todos estos casos que nos llevan a seguir sobre esa línea. No podemos decir que son hechos asilados. No se puede partir de la hipótesis de que son hechos aislados. Eso lo tenemos que probar. Me presiona tener las pruebas suficientes y hacer el trabajo para llegar a la justicia. Nosotros no debemos hacer conjeturas. No es nuestra tarea”, señaló el Fiscal.

“¿El Presidente de México nunca le ha dicho que no toque a Peña?”, le preguntaron. “Nunca”, respondió. “No garantizamos la impunidad a nadie”, agregó.

No ha denunciado a EPN, ni lo denunciará, asegura AMLO; no sabe si FGR investiga

Páez Varela y Delgado Gómez preguntaron si Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), es testigo colaborador de autoridades mexicanas. El funcionario lo negó.

Sobre el proceso que se sigue contra Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Gertz Manero dijo que autoridades mexicanas investigan denuncias realizadas contra el ex funcionario. Señaló que Estados Unidos no les ha dado información sobre lo que están haciendo.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Consultoría Jurídica de la Presidencia de la República presentaron el 15 de enero en el Senado una reforma al sistema de procuración y administración de justicia, en la cual se busca fortalecer las labores de inteligencia, investigación, limitar amparos, oír llamadas, de acuerdo con la agencia Reuters.

De acuerdo con información publicada por la agencia de noticias con sede en el Reino Unido, en el proyecto se incluye poder permitir la intervención de comunicaciones privadas para los juicios, así como poner restricción al uso de amparos para evitar alargar las extradiciones.

En los borradores de las iniciativas, obtenidos por Reuters, se establece el objetivo de “enfrentar la crisis de inseguridad e impunidad que vive el país”. Por ello, se propone homologar “la legislación encargada de perseguir los delitos en un Código Penal Nacional para que pueda ser aplicado fuera de México”, siempre y cuando éstos “se cometan en el extranjero y produzcan efectos en territorio nacional o contra mexicanos”.

Alejandro Gertz Manero asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República el 18 de enero de 2019.