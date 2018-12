El Presupuesto 2019 tiene criterio electorero, seÃ±ala Carlos CastaÃ±os

RECURSOS

El Presupuesto 2019 tiene criterio electorero, señala Carlos Castaños

Señaló que el presupuesto propuesto para el 2019 está orientado a crear simpatía con el Gobierno y que después pueda traducirse en las urnas

Karen Bravo

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2019 está orientado a crear clientela electoral, acusó el Diputado federal Carlos Castaños.

"Hay criterios populistas y hay criterios clientelares y hay criterios electoreros en el presupuesto", señaló.

"No estamos en desacuerdo que se apoye a los jóvenes, claro que queremos más apoyo a los jóvenes, más de los que se está planteando, el tema no es que no querramos que se apoye a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las mujeres", dijo.

El rubro de Trabajo y Previsión Social es el segundo que tuvo mayor incremento presupuestal sugerido para el 2019, incrementando un 932 por ciento los recursos destinados para el próximo año, comparado con el ejercido en el 2018.

Expresó Castaños que en conjunto con el presupuesto que se otorgue, deben tener en cuenta la generación de productividad.

"No estamos de acuerdo nosotros que solamente estén pretendiendo generar clientelas electorales a través de los programas sociales, sin embargo, sí estamos de acuerdo en el apoyo", expresó.

Además, añadió, debe haber reglas claras con la orientación de los recursos para que no sean utilizados con fines electorales.

"Las reglas de operación deben de contener esquemas que ayuden a que estos apoyos generen productividad y no nada más es apoyar a la gente por generar una simpatía con el Gobierno que luego se pueda traducir simpatía con su partido a la hora de las elecciones", expresó.