16/12/2018 | 10:20 AM

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, refrendó en el Paquete Económico 2019 que fue presentado ayer al Congreso de la Unión para su análisis, que se busca un superávit primario de 1 por ciento y una reducción de la deuda pública, que ayer representa el 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El superávit primario se logrará sin remanentes del Banco de México (Banxico); el gasto tendrá un incremento de 6.1 por ciento, los ingresos aumentarán, pero en el orden del 6.3 por ciento. El Secretario dijo que el paquete refleja “el compromiso absoluto con la disciplina fiscal y financiera, de manera que se garanticen la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas”.

Urzúa explicó ayer que el proyecto responde al principio de austeridad promovido por la nueva administración federal y el gasto estará dirigido a programas sociales “con un alto impacto en el bienestar de los mexicanos y hacia la infraestructura para el desarrollo de largo plazo”.

En materia de impuestos, no se proponen aumentos en las tasas ni la creación de nuevos impuestos. Detalló que los ingresos presupuestales totales se estiman en 5.27 billones de pesos, de los cuales, 1.04 billones (el 19.8 por ciento) corresponden a ingresos petroleros; 3.28 billones (62.3 por ciento) a ingresos tributarios; 120, 300 millones (2.3 por ciento) a ingresos no tributarios, y 821,500 millones (15.6 por ciento) a ingresos de organismos y empresas.

Mientras que el gasto neto total del sector público alcanzará los 5.77 millones de pesos, lo que, respecto del cierre de 2018, muestra una reducción real de 0.2 por ciento.

PROGRAMAS PRIORITARIOS

Respecto a los programas prioritarios para el nuevo gobierno, indicó que se destinarán 252 mil millones de pesos, que se repartirán de la siguiente manera:

• Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 100 mil millones de pesos

• Programa Jóvenes Construyendo el Futuro: 44,300 millones de pesos

• Proyectos de infraestructura ferroviaria, carretera y aeroportuaria: 30,400 millones de pesos

• Tren Maya: 6 mil millones de pesos

• Corredor transístmico: 900 millones de pesos

• Internet para todos: 600 millones de pesos

• Sembrando vida: 15 mil millones de pesos

• Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 7 mil millones de pesos.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PREVISTA

El titular de la SHCP informó que el gobierno federal prevé un crecimiento económico para 2019 de 2.0 por ciento, con un PIB de 24.94 billones de pesos.

También se estima una inflación de 3.4 por ciento, un tipo de cambio en 20 pesos por dólar y la tasa de interés en 8.3 por ciento.

Para la cuenta corriente, se prevé un déficit de 27 mil millones de dólares, lo que representa el 2.7 por ciento del PIB. Urzúa afirmó que un procentaje menor al 3 por ciento es considerado sano.

Asimismo, comentó que el precio del petróleo se consideró en un piso bajo, de 55 dólares por barril; y se prevé una producción petrolera de 1,847 millones de barriles.

Aunque informó que el gobierno federal mantendrá una cobertura petrolera, no dio más detalles sobre ésta, aunque resaltó que “es muy razonable y está muy bien hecha”.

BAJA DE SALARIOS

Durante la explicación del Paquete Económico, Urzúa aclaró que la reducción de salarios sólo impactará del nivel directivo hacia arriba; mientras que aquellos funcionarios que ganen menos de 10 mil pesos tendrán un incremento de 3 por ciento además de la inflación; entre 10 mil y 15 mil subirán 2 por ciento; mientras que entre 15 mil y 20 mil subirán 1 por ciento.

“El tema de la baja de salarios es un asunto de justicia social, no financiero”, por lo que la decisión de los integrantes del Poder Judicial de no reducir sus salario no tiene impacto en el paquete económico.

CANCELACIÓN DEL NAIM

Urzúa también destacó que en el Paquete Económico no existe una partida para cubrir los costos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que aún se construye en Texcoco, ya que, afirma, esto deberá resolverse con el fondo ya existente.

Para el proyecto que sustituirá dicha obra, la terminal en Santa Lucía, se tiene contemplados 15 mil millones de pesos.