El presupuesto que presentó el Ejecutivo para la Agricultura pone en peligro la exportación de alimentos: Caades

Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, explicó que para el 2021 se viene una reducción de recursos para sanidades, un rubro que es clave para poder exportar alimentos al extranjero

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El Proyecto de Presupuesto de Egresos que presentó el Poder Ejecutivo al Legislativo para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural pone en peligro las exportaciones de alimentos al extranjero, afirmó Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

El líder agrícola detalló que si bien hay un incremento para la Sader de un 3.6 por ciento, se está reduciendo un 20 por ciento a sanidades, ramo que es fundamental para cumplir con los requerimientos sanitarios que demandan los países a los que se les exporta alimentos sinaloenses y también lamentan que no hayan vuelto los apoyos que tenían con gobiernos anteriores.

"La verdad que nos tiene muy preocupado a los productores, vemos realmente lo que se vivió el año pasado, ya venían desmantelados los programas que nos daban certidumbre a los productores y agricultura comercial como lo son la comercialización, como lo son fomento agrícola, como es todo lo que conlleva a la agricultura comercial y que nos daba certidumbre ya estaba desmantelado, estaba en ceros", señaló.

"Lo más preocupante es que vemos una reducción a lo que es sanidades de lo que es un 20 por ciento menos, ahí es donde nosotros también no estamos de acuerdo y nos preocupa mucho porque las sanidades es lo que nos ha abierto la puerta hacia las exportaciones e importación y es lo que nos ha dejado buenos dividendos, y ahí es un tema que no se puede sacrificar, es lo que nos ha dado valor hacia afuera del país y dentro también el tema de las sanidades", detalló.

Rojo Plascencia aseveró que el tema de sanidad no es prescindible, y que tratarán de reunirse con los legisladores federales para realizar un reajuste del presupuesto, ya que los productores sinaloenses obtienen grandes dividendos de la exportación e importación de alimentos.

"Yo creo que ahí no se puede sacrificar, nosotros estamos trabajando para hacer una reunión con los legisladores de todos los partidos y que vieran los impactos que tendrían y la propuesta de nosotros es que sabemos que venía complicado el tema de presupuesto por la crisis que estamos viviendo, no nada más a nivel nacional sino a internacional, y lo que estamos pidiendo nosotros es reorientar y redireccionar los recursos a programas que nos den certidumbre, que nos den resultados a los productores y a los alimentos que estamos produciendo", sostuvo.

El líder de la Caades afirmó que hay recursos que se pueden reorientar de programas que realmente no están funcionando e irse para el tema de la sanidad, el cual es clave para la exportación e importación de insumos.

"Si hablamos del tema de agricultura seguramente hay muchos programas que no han dado los resultados que ellos quisieran, como el tema de sembrando vida, no sabemos qué tan buenos resultados haya tenido, no lo creemos, creemos que hay muchos programas que no han funcionado, creemos que están a prueba y a error los programas; creo que hay programas que no han funcionado como tal y que se pueden redireccionar a estos programas que nos dan certidumbre a los productores de agricultura comercial".