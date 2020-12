SINALOA 2021

‘El PRI no cargará con la losa de un mal Gobierno’: Mario Zamora

El Senador sinaloense Mario Zamora Gastélum aspira a Gobernar Sinaloa, silla que se disputará en las elecciones del próximo año y asegura que Quirino Ordaz Coppel deja un buen legado que continuar

Belem Angulo

Para el Senador sinaloense, quien llegó al Legislativo a través del Partido Revolucionario Institucional, Mario Zamora Gastélum, el actual Gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel dejará un buen legado que continuar.

La silla del Ejecutivo estatal se disputará en la entidad en las próximas elecciones de 2021, en este sentido, Zamora Gastélum reveló sus aspiraciones a ocuparla.

¿Quiere Mario Zamora ser Gobernador de Sinaloa?

Pues sí lo quiero, la verdad es que sí lo quiero y lo digo sin ninguna pena. Es una aspiración, no es una obsesión, puede darse la oportunidad puede no darse.

“Serán los sinaloenses los que decidan”, señala.

A pesar de su experiencia en cargos de elección popular, el nombre de Mario Zamora Gastélum no se escucha con tanta fuerza entre la opinión pública si se compara con otros perfiles que pudieran ser impulsados por el PRI.

“No voy a decir que ‘lo que se ve no se pregunta’, no, soy político profesional. No juego a la política de hace 20 o 30 años”, menciona el Senador.

PRI, alianzas y retos electorales para el 2021

Aunque en un primer momento el trabajo de Ordaz Coppel represente algo de lo que hay que sentirse orgulloso para todo un partido, la opinión del Senador se polariza al hablar de hechos de corrupción cometidos por miembros pertenecientes al PRI y al PAN.

Frente a la elección del 2021 el PRI y el PAN llegarán con los escándalos de corrupción de García Luna, Lozoya y Robles. ¿Cómo afectarán esos casos al partido en las urnas?

Yo creo que ellos responden por ellos mismos, un partido no es un ente nebuloso. Es como si yo te dijera de lo que está saliendo ahora de la prima del Presidente (López Obrador), no puedes culpar a un partido de lo que hizo una persona.

“Yo jamás he tenido una señalización de corrupción, yo jamás le he robado nada a nadie”, agrega.

“El que tome chocolate que pague lo que debe”.

Alianza con todos menos con Morena

En cuanto a las estrategias del PRI para las próximas elecciones, Zamora Gastélum aspira a liderar en la construcción de una alianza con todos los partidos que compartan los mismos objetivos, dejando fuera a Morena.

“Mi partido tendrá que evaluar, yo quisiera tratar de construir una alianza más allá de mi partido: ojalá el PAN se anime, ojalá el PRD, el PAS, el partido que quiera y que comparta estas aspiraciones”, dice.

“Con Morena no, la alianza tiene que ser muy pensada”.

El legislador confía en el sentido de liderazgo con el que identifica al sinaloense, advirtiendo que esta necesidad de destacar en relación al resto del País se verá reflejada en las urnas para el próximo año al elegir a un Mandatario.

“Al sinaloense le gusta liderar, alguien que empuje hacia delante, eso se va a decidir en las próximas elecciones”, advierte despreocupado.

Manejo de la pandemia en el País

El Gobierno federal se equivocó, el manejo y contención de la pandemia por coronavirus debió enfocarse en las medidas preventivas y pronta detección, no en equipamiento de hospitales, así lo señala el Senador Zamora Gastélum.

“Con mucho respeto pero con la voz completa, prácticamente ya 10 meses de estar viviendo esta pandemia (...) números oficiales más de 100 mil muertos, pero el propio Gobierno acepta que la cifra real puede ser arriba del doble, más de 200 mil”, recalca.

“(Desde que el paciente cero hasta la llegada del virus a México). Nosotros tuvimos tres, cuatro meses para prepararnos. En México le apostamos a los respiradores, los hospitales cuando al parecer esta enfermedad como la mayoría se cura con la prevención”, advierte.

Para el mochitense, el confinamiento debe ser únicamente para aquellos casos positivos, esto para reactivar la economía en el País.

“Por qué la gente sana tiene que estar en su casa, es por la parte económica (...) yo creo que el Gobierno se equivocó, hay que decirlo”, subraya.

Entonces usted propone una reactivación total...

¿Cuándo ha pasado que alguien que está sano lo mandes a su casa? El problema es que no sabemos quién está sano y quién no.

“No puedo justificar pero puedo entender que la estrategia de inicio fue equivocada porque no éramos perfectos, era algo nuevo a pesar que ya estaban trabajando los otros países”, recalca.

Regular cannabis y las oportunidades para Sinaloa

“Yo voté a favor de la iniciativa para regularizar la cannabis o mariguana”, recuerda el Senador.

El pasado mes de noviembre se discutió en el Senado de la República regular el uso de la mariguana, con 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones fue aprobado en lo general el dictamen que regula el uso de la planta en sus diferentes aplicaciones. Con esto se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis en la cual se incluyen temas como cultivo, producción, distribución y venta así como su consumo para uso lúdico.

“Nunca he fumado mariguana; tengo tres hijos adolescentes y quisiera que nunca fumaran mariguana, hay que cuidar mucho nuestros jóvenes”, aclara.

“Voté a favor porque hubo muchas observaciones, mu-chos temas que nosotros pusimos en la mesa que se autorizaron en el dictamen. Por ejemplo toda la parte que tiene que ver con producirse CBD, qué es la parte médica, no la lúdica”

En las aplicaciones industriales y comercialización, la legalización de la mariguana traerá para Sinaloa enormes oportunidades, y no existen antecedentes de que crezca la delincuencia, defendió.

“Estoy convencido de que va a generar muchas oportunidades en Sinaloa de mayor inversión, de mejores empleos, y con eso de generar justicia social, sobre todo una zona que ha sido muy difícil para los distintos gobiernos, llevar desarrollo”, dice.

“En lo personal no he visto un estudio en el mundo que determine que el que legalicen la mariguana te lleve a mayores índices delictivos”.

Muchos desaparecidos en Sinaloa, pero...

En materia de seguridad pública, para el Legislador Sinaloa avanza para alcanzar la paz, aunque las cifras de desaparición forzada se mantengan a la alza.

“Hemos venido avanzando creo en el buen sentido: pasamos de la época de los secuestros, de los asesinatos; los desaparecidos siguen estando pendientes, pero hemos venido disminuyendo los índices delictivos en esa delincuencia que le afecta mucho al ciudadano, como es el robo a casa habitación, el robo a vehículos, entonces siempre será una materia no concluida. Yo creo que tiene que verse con una visión totalmente integral”, destaca.

Sinaloa cerró el 2019 con mil 319 denuncias de desaparición forzada, el registro más alto desde el año 2002. Ese año el promedio fue de 3.61 denuncias por personas desaparecidas al día.

Mientras que los homicidios fueron 936 asesinatos ese mismo periodo, con un promedio de 2.56 asesinatos por día.

Así como se debe evaluar la seguridad desde un punto de vista integral, también las soluciones deben seguir esta misma línea, agregó Zamora Gastélum.

“Tiene que ver desde la educación en las casas, en la familia, en las escuelas; tiene que ver con desarrollo económico, con esta cultura que tenemos en México y está vinculada con el narcotráfico, el crimen organizado, (...) y creo que que sí podemos nosotros construir en Sinaloa una política pública integral que nos permita ir mejorando la vida de los sinaloenses en términos a su seguridad”, enfatiza.

López Obrador y su administración dan la espalda a Sinaloa

Para el legislador federal, lo rescatable del Presidente Andrés Manuel López Obrador sería el manejo de su imagen y la austeridad que refleja, que le da la cara a los medios de comunicación de manera diaria a través de La Mañanera, y que los viajes en aviones privados se terminaron.

Lo reprobable es la administración y el abandono a las actividades económicas primarias, señala.

“Pero yo le pregunto a quien nos está viendo, ¿hoy cómo te sientes?, ¿hoy te sientes más seguro?, ¿hoy tienes mejor salud?, ¿hoy tienes mejores condiciones en educación?, ¿hoy tienes un mejor empleo?, ¿hoy te va mejor económicamente?”, cuestiona.

“Cuando uno revisa los índices del Gobierno de esta administración y en todos se ve más inseguridad, en educación, en economía, en el campo totalmente abandonado, la pesca, la ganadería, la cultura. Hay que decirlo, este Gobierno le dio la espalda a las actividades primarias productivas de Sinaloa”.

Lo que le espera al País en la era de Biden

“Yo lo que veo cuando llega Donald Trump, no voy a juzgar si es bueno o es malo, Donald Trump es alguien que llegó de fuera de Washington, que nunca había participado en la política, prácticamente llega e irrumpe en la política de los Estados Unidos”, analiza el Senador.

Zamora Gastélum ha revelado que buscará se considere el tema de las exportaciones de productos sinaloenses a Estados Unidos en la agenda del nuevo Gobierno de Estados Unidos encabezado por el virtual Presidente electo Joe Biden.

“Esperamos de los demócratas una relación profesional y diplomática entre dos países que son socios comerciales muy importantes. Nos debemos de ayudar unos con otros”, destaca.

Presupuesto federal para el 2021

Con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021 a Sinaloa le fue mal, opina el Senador.

¿Cómo considera que le irá a Sinaloa con el presupuesto del Gobierno federal para el 2021?

Ya nos fue mal. Por primera vez en los últimos ocho años, o 10 años, tiene un presupuesto más bajo en relación con el año anterior, ya de ‘saque’ el presupuesto es menor.

“La verdad es que va a ser un año muy difícil, muy complicado, y tenemos que cambiar el chip para poder buscar alternativas para que nos vaya bien en las principales actividades económicas que son las primarias. Detrás de cada peso de presupuesto hay una familia que se verá afectada”, dice.

Un empleado del pueblo

En su segundo año como Senador, Mario Zamora Gastélum defendió que la valoración de su trabajo tendrá que hacerla el pueblo al que representa.

“Que ellos me digan si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Yo lo que quiero es ser un buen empleado, ustedes díganme qué quieren que haga”, subraya.

PUBLICACIONES

Esta serie de entrevistas serán publicadas en el orden en que ellos las conceden, según sus agendas, no en orden alfabético ni de partido.