El PRI no estÃ¡ muerto, por el contrario, a sus 90 aÃ±os hasta acta de nacimiento nuevaâ€¦ tiene

Heriberto Galindo / Militante priista

El PRI no está muerto, por el contrario, a sus 90 años hasta acta de nacimiento nueva… tiene

Heriberto Galindo Quiñones, uno de los cuadros emblemáticos del tricolor, con 50 años de militante, vaticina la recuperación de su partido en 2021. En Sinaloa, prevé, retendrán la Gubernatura, y en los comicios federales intermedios ganarán de 100 a 120 curules

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- En los 50 años de militante Heriberto Galindo Quiñones "ha visto" en varias ocasiones el "anuncio" del "acta de defunción" del PRI. Pero ésta... nunca llega.

El 4 de marzo el partido más longevo en la historia de México cumplió 90 años de vida.

De esas nueve décadas, este sinaloense lleva en sus filas medio siglo.

Priista de "altos vuelos", de "los de antes", que se codearon con ideólogos como don Jesús Reyes Heroles, Galindo Quiñones saboreó de cerca las mieles del poder.

Estuvo cerca de Luis Donaldo Colosio, ex candidato presidencial asesinado el 23 de marzo de 1994. De él fue su coordinador de campaña en la cuarta circunscripción federal, en años en que el tricolor aún parecía invencible, omnipotente.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto sus bonos crecieron, por sus relaciones con el Grupo Atlacomulco, y en particular, con David López Gutiérrez, ex vocero de Peña Nieto.

Esa circunstancia le permitió a Galindo "moverse" para ser candidato a la Gubernatura en 2016, pero los números y la coyuntura no le dieron, y la decisión presidencial recayó en Quirino Ordaz Coppel.

Ahora, dice, está retirado y descartado, para cualquier cargo político. Aunque su lealtad por el PRI la lleva tatuada en la piel.

'Transfusión con sangre nueva'

Integrante del Consejo Político Nacional, la cúpula de cúpulas del PRI, el integrante del grupo sinaloense que se conociera como "Chilorio Power", asegura que su partido se está oxigenando, asimilando la derrota de 2018, esa que los llevó a perder la Presidencia de la República, el control de las dos cámaras legislativas, todas las gubernaturas en disputa, la mayoría de las capitales, frente a Morena.

Y no hablar de Sinaloa: por primera vez en la historia perdieron la fórmula del Senado, las siete diputaciones federales, el control del Poder Legislativo local y las cuatro principales ciudades.

Se están mandando señales, asegura, de que el tricolor "ya está regresando a las bases, al pueblo".

Y ejemplifica que, en Sinaloa, el actual dirigente estatal Jesús Valdés Palazuelos conmemoró los 90 años del partido "no con las élites, sino con el pueblo".

Esto al "festejar" en una colonia popular el aniversario.

"Esto indica que el PRI en su nueva etapa manda un mensaje de acercamiento con las bases y no con las élites, de que el PRI buscará volverse a acercar a las bases populares y tomar las causas de la gente como bandera fundamental", indica.

Más que "echar las campanas al vuelo" y lanzar fuegos pirotécnicos, sostiene, el camino del PRI desde la oposición es trabajar profundamente al lado del pueblo.

"Corregir los errores que ha cometido y ahondar en los aciertos que ha cometido", resume.

- ¿No está muerto el PRI?

Ni está muerto ni tiene acta de defunción, tuvo acta de nacimiento, pero no hay acta de defunción, al contrario, lo vamos a revitalizar. Le vamos a hacer transfusión sanguínea, de sangre joven para mezclarla con la mejor sangre vieja y joven, para que en un entreveramiento generacional resurja el PRI de cara a las elecciones de 2021, en las que esperamos tener un repunte.

Para las elecciones intermedias de 2021, las del primer tramo de mandato de Andrés Manuel López Obrador, prevé, el PRI empezará a recuperarse.

"El PRI pudiera tener de 100 a 120 diputados federales, de los 47 ó 50 que tiene hoy", vaticina.

- ¿Se puede "levantar" el PRI?

Yo creo que se va a levantar, si, condición, seleccionamos a buenos candidatos, hombres y mujeres, jóvenes y veteranos; la clave debe ser que seleccionamos a gente de prestigio, gente honrada, de buena fama pública, valorada y estimada por la población.

El tricolor, añade el ex coordinador de diputados federales sinaloenses, tiene las estructuras y la gente para repuntar.

"Pero", acota, "pero si no lo hacemos así, si no mantenemos la unidad, si no seleccionamos bien a los candidatos, si no trabajamos con la base, si no encabezamos las causas populares, las demandas de la gente y caemos en los mismos errores del pasado, no repuntaremos", expresa.

"Pero confío que vamos a repuntar porque vamos a aprender las lecciones, sobre todo de la última elección de julio pasado", señala.

'Golpe duro, pero no nos sacó del ring'

El PRI vio la luz como Partido Nacional Revolucionario, PNR, el 4 de marzo de 1929, en el México posrevolucionario. Luego se transformó en "PRM" y después en PRI, hasta nuestros días.

Se mantuvo por siete décadas en el poder presidencial, hasta que las crisis económicas, el deterioro de la calidad de vida de la población, la inseguridad, la corrupción, el autoritarismo, lo echaron del poder en el año 2000.

Fue Oposición por 12 años en dos sexenios panistas, los de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, de 2000 a 2012.

Recuperó el poder presidencial con Peña Nieto, que terminó siendo uno de los presidentes más desprestigiados en la historia moderna.

Este contexto trajo, como en el 2000, anuncios de que el PRI, ahora sí, va derecho al cementerio.

- ¿90 años no son para cerrar un ciclo en la vida política de México?

No, no, yo creo que renovarse es vital, y el PRI debe renovarse y no sólo de dirigentes, sino en términos de adecuación de las luchas, conforme las exigencias de la sociedad, los reclamos del pueblo. Hay que darle gusto a la gente, hay que darle a la gente lo que pide, y la gente pide dirigentes comprometidos, trabajadores, patriotas, eficaces, eficientes, y eso hay que darle a la gente. Hay que escoger bien a los líderes, para que la gente vuelva a confiar en nosotros, y vuelva a apoyar a nuestros candidatos. El golpe que nos dieron en julio fue muy duro, pero no nos sacó del ring, no nos mató, quizá fue un nocaut técnico, pero nos estamos levantando.

Y para sostener que, para nada "están muertos", pone de ejemplo los triunfos municipales posteriores a la derrota de julio de 2018.

"Ahí están los triunfos de Monterrey y en Guadalupe Nuevo León que nos han reanimado, y vamos a ir por la gubernatura de Nuevo León y vamos a ir por más de 100 diputaciones federales en 2021, estamos vivos, pero hay que 'vitaminar' al PRI, hay que fortalecerlo", añade.

- Son muchos los que ven en el PRI a un viejito muy cansado, muy enfermo...

No, eso sería si todos los miembros del PRI fueran ancianos. Pero el PRI tiene gente joven, tiene dirigentes jóvenes, estructura joven, también gente veterana, vieja, pero hay muchos viejos que tienen un espíritu joven como yo (risas).

¿'PRIMOR' para 2021?

Nacido en Guamúchil el 20 de marzo de 1951, politólogo, Galindo Quiñones tiene una de las carreras más largas en las filas priistas, como funcionario tanto en la administración pública como en el servicio exterior, ya que fue Embajador de México en Cuba y Cónsul de México en Chicago. Dos veces ha sido Diputado federal.

- ¿Qué balance tiene del PRI en Sinaloa?

Yo creo que Jesús Valdés es un magnífico dirigente, que está recorriendo el estado, dialogando con la gente, contactando a las bases y se apresta para hacer renovaciones en los comités seccionales.

Y, por ejemplo, en la experiencia de la renovación de los síndicos, el resultado que el PRI está dando y los comités municipales es muy bueno, es alentador.

Yo espero que logre motivar a fondo a nuestros militantes y simpatizantes, y que incorpore a gente joven como lo es, de menos de 40 años, motivar a los priistas mayor edad, vamos bien, vamos bien, pero tenemos que ir mejor.

- En Sinaloa ya se especula mucho sobre un "PRIMOR", una alianza de facto para renovar la Gubernatura en 2021...

Lo ignoro, pero el PRI tiene gente muy buena, pero también el PRI y está probado por la asamblea, el PRI prevé alianzas, desconozco con qué partidos se pueda aliar. Yo no soy del cuerpo dirigente, tan sólo soy miembro de los consejos políticos municipal de Salvador Alvarado, del estatal de Sinaloa y el nacional, pero no se ha aprobado nada al respecto, y ese tipo de decisiones se tienen que aprobar por el Consejo Político Nacional, que esa determinación se desdoblará hacia el Consejo Político Estatal.

- ¿No es descartable entonces un "PRIMOR" en Sinaloa?

Es prematuro, pero sí es importante que se sepa que el PRI está autorizado para aliarse con partidos afines, pero no hay una determinación todavía, es un rumor sustentado de la especulación de la gente.

- ¿A Morena sí lo ve afín ideológicamente al PRI?

En algunas cosas sí, en otras no. En el Pacto por México se buscaron los puntos de unión, en unas reformas con la izquierda y otras reformas con la derecha. Habrá que revisar, pero Morena tiene temas que son afines a la lucha del PRI, recordemos que el 80 por ciento de la gente de Morena salió del PRI.

Por sí solo, apunta, el PRI tiene "cuadros fuertes" para dar la pelea en 2021 y garantizar un sucesor de Quirino Ordaz Coppel.

En dos años, advierte, "pueden pasar muchas cosas" en el país, como el que Morena descienda, por el desgaste en el ejercicio del poder.

Y entre las figuras que a su juicio pueden dar la batalla están el Senador Mario Zamora Gastélum, los ex senadores Aarón Irízar López y Diva Gastélum Bajo, así como los ex diputados federales Sergio Torres Félix y Jesús Valdés Palazuelos, éste último actual líder estatal de los priistas.

"Hay mucha tela de dónde cortar", remata quien está por festejar 51 años de militancia en un PRI, al que insiste, vaticina, nadie le va a poder expedir un acta de defunción.

"El golpe que nos dieron en julio (de 2018) fue muy duro, pero no nos sacó del ring, no nos mató, quizá fue un nocaut técnico, pero nos estamos levantando".

"Ni está muerto ni tiene acta de defunción, tuvo acta de nacimiento, pero no hay acta de defunción, al contrario, lo vamos a revitalizar".

"Le vamos a hacer transfusión sanguínea, de sangre joven para mezclarla con la mejor sangre vieja y joven, para que resurja el PRI de cara a las elecciones de 2021, en las que esperamos tener un repunte".

