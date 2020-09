'El PRI nunca me ha apoyado', acusa Torres Félix

Belem Angulo

Los presidentes del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa han rechazado en reiteradas ocasiones las aspiraciones políticas de Sergio Torres Félix, acusó el actual titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado y aspirante a ser candidato por la Gubernatura de la entidad.

"Históricamente las dirigencias del partido en Sinaloa han estado en contra de mi persona y mis aspiraciones", declaró.

El pasado sábado, Jesús Valdes Palazuelos, dirigente estatal del PRI, señaló que el partido ha sido bondadoso con Torres Félix durante su carrera.

"Él (Sergio Torres Félix) quiere aparecer en las boletas, pues siempre ha aparecido, el partido es el que ha sido muy benévolo con él en toda su historia, en toda su trayectoria”, dijo.

Ante este comentario, el titular de Pesca estatal advirtió que Valdes Palazuelos desconoce el contexto de su carrera política.

"Yo creo que le hace falta leer un poco más al dirigente del partido para que se entere de las cosas que han sucedido en el PRI en el tema mío", dijo.

"Soy de la idea que las próximas elecciones, más que de partidos, serán de personas y trayectorias. Ahí vamos a estar, que no haya ninguna duda y que no le queden dudas a Jesús Valdes"

Juan Carlos Estrada Vega, presidente estatal del Partido Acción Nacional, reveló la mañana de este lunes que Sergio Torres Félix solicitó una audiencia con la dirigencia del partido.

“Si, si la ha solicitado y nosotros no estamos cerrados porque la cortesía política no se le puede negar a nadie y de alguna forma nosotros entendemos que si buscan acercamiento por algo será", comentó.

Desde enero del presente año, el ex alcalde de Culiacán reveló su interés en contender por la Gubernatura en el 2021.

"Ustedes saben que yo sí me animo, yo no ando mandando mensajes, no, aspiro y yo sí me animo", dijo.

"Pero obviamente vamos a esperar los tiempos que marque la ley, pero estamos listos", señaló.