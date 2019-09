El PRI reclama a la FGR que filtre investigaciÃ³n de 'Alito' y lo liga a que no apoyÃ³ reforma de AMLO

El PRI reclama a la FGR que filtre investigación de 'Alito' y lo liga a que no apoyó reforma de AMLO

En la denuncia presentada por Ulises Ruiz se detalla que ‘Alito’ no reportó los verdaderos costos de los 15 terrenos que dice poseer en su declaración patrimonial 3 de 3, según la denuncia presentada en su contra por Ulises Ruiz, su compañero de partido, que afirma que el costo comercial de los predios es de 103 millones 151 mil 537 pesos, y no los 6 millones 553 mil 469 pesos que el ex Gobernador de Campeche dice haber pagado

Sinembargo.MX

22/09/2019 | 4:07 PM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de filtrar la investigación que abrió contra su dirigente, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, por presunto enriquecimiento ilícito y criticó que esto se dé unos días después de que el partido votó en contra de las leyes secundarias de en materia Educativa, impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Además aseguró que el ex Gobernador de Campeche pagó con créditos inmobiliarios, y recurrió a la dación en pago de dos lotes, y uno más fue una donación de su familia. “Lo que sí sorprende, y mucho, es que la fiscal que tiene la obligación de dar seguimiento a la denuncia presentada, filtre información que por Ley debe ser manejada con reserva. Sorprende todavía más que se haga tres días después de que, bajo el liderazgo de Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, los legisladores de nuestro partido en la Cámara de Diputado votaran en contra de las leyes secundarias en materia educativa”, recriminó el Tricolor en un comunicado. Su respuesta se da luego de que este domingo, el periódico Reforma informara que la FGR investiga al líder priísta, y que la encargada de iniciar la investigación es la Fiscal Rosalba García Ramírez, bajo la carpeta FED/FECC/UNAICAMP/000294/2019. La investigación, señaló el diario capitalino, busca determinar si existe una diferencia entre sus ingresos y los recursos con los que adquirió bienes como 16 inmuebles, dos vehículos y cuatro cuentas bancarias. La denuncia fue presentada por Ulises Ruiz Ortiz el pasado 22 de julio. En un posicionamiento firmado por la secretaria de comunicación institucional del PRI, Paloma Sánchez Ramos, se aseguró que la denuncia fue presentada durante la campaña para renovar la dirigencia del PRI, y que en esos períodos “suelen lanzarse muchas descalificaciones a partir de información que, tras cuidadosas revisiones, resulta ser falsa”. “Este es uno de esos casos”, afirmó. En la denuncia presentada por Ulises Ruiz se detalla que “Alito” no reportó los verdaderos costos de los 15 terrenos que dice poseer en su declaración patrimonial 3 de 3, según la denuncia presentada en su contra por Ulises Ruiz, su compañero de partido, que afirma que el costo comercial de los predios es de 103 millones 151 mil 537 pesos, y no los 6 millones 553 mil 469 pesos que el ex Gobernador de Campeche dice haber pagado. “Las operaciones para la compra de predios a los que se refiere la nota [de Reforma], las realizó Alejandro Moreno tiempo antes de que fuera Gobernador del Estado de Campeche. El primer terreno se adquirió años atrás, antes de que asumiera el cargo de Gobernador. Por ello, los precios que ahora se reportan en la nota no tienen relación alguna con lo que en su momento se pagó, pues la compra se realizó antes de que la zona estuviera urbanizada”, aseguró el PRI. También detalló que los precios que se adjudican a la residencia de su dirigente, así como los de otros lotes mencionados “son incorrectos”. “Los que sí son de su propiedad están debidamente transparentados en la Declaración 3 de 3 que, sin tener obligación para ello, Alejandro Moreno presentó”, dijo. “Para hacer los pagos tuvo que recurrir a créditos inmobiliarios, la dación en pago de dos lotes y una donación familiar”, añadió. Finalmente, el PRI aseguró que sus legisladores se opusieron a aprobar las leyes secundarias en materia educativa porque “se sacrifica el derecho de los niños de México a una educación de calidad por complacer a los aliados electorales del bloque oficialista”. “Confiamos en que la FGR no se convierta en un instrumento para seguir a los opositores del régimen”, sostuvo. El dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, también envió diversos mensajes en su cuenta de Twitter en los que aseguró que el partido seguirá “siendo una oposición fuerte, combativa y transparente; no permitiremos intimidaciones, ni revanchas políticas que busquen silenciarnos”. “Quienes pretendan dividirnos se encontrarán con un partido unido, fuerte y convencido de que nuestra mayor fortaleza es la firmeza con la que trabajamos a favor de México”, dijo. En su declaración patrimonial pública, “Alito” declara tener ingresos anuales por 5 millones 306 mil 748 pesos, de los cuales, un millón 184 mil 196 son resultado de su cargo público, el resto “por otras actividades”. Además declara tener 15 terrenos, dos en construcción, todos en Campeche. Todos esos predios dice haberlos comprado al contado y entre 2012 y 2015, años en los que fue Diputado federal y su primero como Gobernador de Campeche. En la denuncia presentada por Ulises Ruiz, se detalla que el valor comercial de los 15 inmuebles de los que Moreno da cuenta en su declaración patrimonial “no coinciden con el valor manifestado” por el ex mandatario local. Detalla incluso que, de acuerdo con el valor comercial de los terrenos, en conjunto sumarían 103 millones 151 mil 537 pesos; pero el dirigente del PRI declara haber pagado 6 millones 553 mil 469 pesos. #Alito

#PRI

#AMLO

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio