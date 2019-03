El PRI sí apoyaría reelección del Presidente... pero no para AMLO, sino para los que vengan después

Sería inmoral, políticamente improcedente, que se reforme la Constitución federal para realizar un traje a la medida de López Obrador, afirma Sergio Jacobo, líder de la bancada priista

José Alfredo Beltrán

14/03/2019 | 12:56 AM

CULIACÁN._ El PRI está abierto a romper el “tabú” y que el sistema político mexicano se abra a la reelección del Presidente y los gobernadores.

Pero rechazaría que una eventual reforma a la Constitución federal, para dar este paso, sea un “traje a la medida” para Andrés Manuel López Obrador.

“Yo personalmente no me opongo a que se debata ese tema, pero sí considero inmoral y políticamente improcedente que se plantee la posibilidad de la reelección para el Presidente López Obrador”, apunta el líder priista en la 63 Legislatura de Sinaloa.

A lo mejor, puntualiza Sergio Jacobo Gutiérrez, podrá discutirse si esa reelección podrá ser posible, pero para otros protagonistas, es decir, para futuros presidentes del país.

“Pero no consideramos pertinente hacer una ley, un cambio constitucional, a la medida del Presidente López Obrador”, remarca.

Todas las encuestas de opinión, realizadas tanto por firmas especializadas como por medios de difusión, coinciden en que el Presidente emergido de Morena cuenta con una aceptación sin precedente en la historia moderna de México.

Todas las encuestas asignan al Mandatario federal una aprobación que va del 70 al 80 por ciento, hecho inédito en el país.

Incluso Consulta Mitofsky, que lidera el sinaloense Roy Campos, establece que en la actualidad López Obrador es el Presidente líder en aceptación en el continente americano.

En esta “luna de miel” entre el Presidente y electorado mexicano comienza a aparecer otro dato: el respaldo cada vez más creciente a una eventual reelección presidencial.

A marzo de 2019 el Gabinete de Comunicación Estratégica revela que un 56.6 por ciento daría respaldo a López Obrador, para un segundo mandato.

Y hay proyecciones de instancias internacionales, como el banco suizo USB, que han concluido que “López Obrador podría utilizar una consulta ciudadana (como las que ha venido realizando en otros temas), para extender su mandato a más de 6 años”.

El mismo Presidente ha negado en varias ocasiones un interés en reelegirse.

Sergio Jacobo Gutiérrez, Diputado local del PRI, recuerda que durante la campaña se supo que Morena “estaba preparando una propuesta de este tipo”.

El también politólogo resalta que lo que plantea Morena lleva el sello de López Obrador, en la lógica de que “es el partido de un hombre, de un caudillo”.

“Pero yo digo que es totalmente inaceptable, inmoral, el querer plantear desde ahora la posibilidad de la reelección del Presidente; nosotros como partido nos oponemos totalmente a esa posibilidad, sin que eso implique la posibilidad de discutir el tema de la reelección”, destaca.

Durante mucho tiempo, recuerda Jacobo Gutiérrez, la reelección fue un tabú en México, porque “nos quedamos con el trauma del Porfiriato”.

Todos los países, muchos países de América Latina, destaca, tenían ya la reelección y México era la excepción.

“Finalmente se dio ese paso a nivel de cuerpos representativos, cabildos, congresos locales, cámaras federales, pero quedó pendiente el tema de la reelección de los ejecutivos a nivel de gobernadores y de Presidente de la República”, acota.

Ya en muchos sistemas presidenciales en el mundo, comenzando por Estados Unidos y en otros países de América Latina, asevera, se permite la reelección.

La posibilidad de reelección para el Presidente y los gobernadores, añade, son temas que quedaron pendientes.

“Se avanzó a nivel de cámaras, cabildos, no se tocó el tomo de los ejecutivos, yo lo que digo es que la experiencia internacional, Estados Unidos tiene la posibilidad de la reelección del Presidente, en América Latina van a Chile, Argentina, Brasil, está la posibilidad de la reelección de los presidentes, qué nos dice esto, que hay necesidad de debatir, sí, no me opongo a la posibilidad de debatir”, abunda.

“Pero a lo que sí me opongo es que se vea como un traje a la medida para López Obrador”, insiste.