El priista que confesó a Jorge del Rincón que sí le robaron la Alcaldía de Culiacán en 1983

Casi 25 años después de aquel controvertido episodio, el político y empresario reveló pasajes, detalles, del que se considera un parteaguas para el despegue de la Oposición al PRI y la lucha por la autonomía de los órganos electorales

José Alfredo Beltrán

“Jorge, no seas ingenuo, tú no ganaste”, le dijo un priista, ex Secretario General de Gobierno, a don Jorge del Rincón Bernal.

Aquel ex funcionario público se refería a los comicios por la Alcaldía de Culiacán de 1983, considerados un parteaguas, para el crecimiento de la Oposición panista en la capital del Estado.

“¿Cómo que no?”, le reviró el empresario y político, quien por décadas sostuvo la tesis de que el PRI le había “robado” la Presidencia Municipal.

