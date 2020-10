El primer 'presidente neoliberal' de Morena, dice Batres a Delgado; otros piden unión y apoyo a AMLO

Mario Delgado Carrillo y sus simpatizantes llaman a la unidad, pero una parte de Morena aun se resiste

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- En su primer mensaje como candidato electo en la presidencia nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo dio inicio a la contienda electoral de 2021 con un mensaje para “la derecha” y utilizó el ya conocido “me canso ganso” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para afirmar que Morena ganará esos comicios que, además, serán los más grandes en la historia de México.

La percepción de quienes apoyaban al ahora candidato derrotado, Porfirio Muñoz Ledo, es que se le dio la victoria a un hombre que es afín al Presidente de México. Quienes respaldan a Delgado Carrillo aseguran que su victoria abrirá paso a la unidad.

Luego de casi dos horas después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre el triunfo de Delgado, Porfirio Muñoz Ledo subió un mensaje a Twitter.

No felicitó al Diputado federal ni habló de unidad. Se fue contra el procedimiento de selección e invitó a la militancia de Morena a “expresarse”: “La única decisión aceptable para la organización de un partido político es la de las bases de ese partido, expresadas además en sus órganos constitutivos. Estas encuestas son hechas por compañías privadas y al margen de la ley. Siempre protestamos contra ellas porque significaban el triunfo del dinero sobre los principios”.

“En nosotros toda la militancia reside la decisión final. Yo los invito a que se expresen, que rechacen la compra de la política por e dinero y afirmen el proyecto histórico de nuestro partido Morena, que no está al servicio de ningún futurismo ni ninguna fortuna personal”, dijo el experimentado político, quien acusó directamente al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón de promover y financiar la candidatura de Mario Delgado a la presidencia de Movimiento Regeneración nacional

En este encontronazo, la Diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo asegura que la victoria de Delgado Carrillo traerá un trabajo conjunto “a favor del país”, pero el Senador Martí Batres Guadarrama dice que “por obra y gracia” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena tendrá “su primer presidente neoliberal. Lo mismo que le pasó al PRD en 2008”.

Por obra y gracia del @TEPJF_informa y del @INEMexico , #Morena tendrá su primer presidente neoliberal. Lo mismo que le pasó al PRD en 2008. Por fortuna, el movimiento es hoy mucho más grande que una estructura formal. — Martí Batres (@martibatres) October 23, 2020

El disgusto de Batres Guadarrama por el triunfo de Delgado confirma su animadversión por el Diputado federal y por quien considera su jefe: Marcelo Ebrard Casaubon.

El 6 de septiembre de 2011, Ebrard Casaubon, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó a Martí Batres su destitución del cargo como Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del entonces Distrito Federal.

Esa tarde, reportó entonces SinEmbargo, ambos se reunieron durante un par de horas, luego de que Batres criticara al Jefe de Gobierno por haber saludado al entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa durante el V Informe de Gobierno.

Batres dijo que si realmente se quiere avanzar es necesario ser consistente con los ideales y creencias. Ebrard le reviró con una carta donde le informaba de su renuncia y en la expuso: “Con base en los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción V del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el mandatario local informó que “he tenido a bien removerlo (sic) del cargo de secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal”.

Antes, es misma mañana del 6 de septiembre de 2011, Ebrard respondió a los señalamientos que le hizo Batres: “Yo respeto todas las opiniones de los servidores públicos, lo que habría que decirle a Martí es que si no está a gusto, yo ya se lo dije, pues no tiene nada que hacer en el gobierno”; si a él no le parece correcto, cada quien está en libertad de opinar lo que quiera, pero al ser miembro de un gobierno tienes que ser congruente”, dijo Ebrard a la prensa.

PIDEN UNIDAD Y APOYO A AMLO

“Urge poner a Morena en movimiento no hay tiempo que peder. Vamos a escribir la nueva historia de Mexico junto al pueblo y al Presidente López Obrador. Les invito a organizarnos, a trabajar con todo el ímpetu. Hay que reconstruir juntas y juntos un Morena de las mujeres, con los pueblos originarios, los migrantes, con la diversidad sexual, de todos los territorios. A la derecha conservadora le dice vaya preparándose porque los vamos a volver a derrotar como en 2018. Morena es la reacción del pueblo a su vieja forma de hacer política, saquear y el país y beneficiar a unos cuantos”, comentó Delgado en un mensaje a través de sus redes sociales.

“Vámonos para adelante. Morena vive su mejor momento y lo vamos a ratificar. Me canso ganso que vamos a ganar en el 2021”, expuso el también Diputado federal al final de su discurso.

Para la Ángeles Huerta, Diputada de Morena, la victoria de Mario Delgado es “la culminación de un esfuerzo, de un trabajo constante por la Cuarta Transformación […] Es momento de unidad y construcción, seguir respaldando el cambio. Felicidades”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Lucía Mícher Camarena, Senadora por Guanajuato, agregó que Morena “no es de nadie, Morena es del pueblo de México”. Américo Villarreal, Senador por Tamaulipas, añadió que “la concordia y la unidad deben prevalecer para poder acompañar al gran movimiento del Presidente López Obrador”.

En un comunicado de prensa, 38 senadores del partido respaldaron la victoria de Delgado, quien está recluido en casa luego de anunciar que tiene coronavirus. “Las y los senadores que firmamos este documento consideramos que Morena requiere de una profunda unidad y una estrategia consistente que lo lleve a fortalecer y repotenciar la 4T”, puede leerse en el documento que firman entre otros Félix Salgado Macedonio, Susana Harp, Soledad Luévano y Arturo Bours.

En la encuesta de desempate para elegir a la nueva dirigencia nacional del partido que lidera las encuestas, Porfirio Muñoz Ledo obtuvo el 41.3 por ciento de los votos, mientras que Mario Delgado alcanzó el 58.6 por ciento.

“Al no haber traslape ni margen de error en los resultados de la encuesta, el candidato Mario Delgado Carrillo fue el que obtuvo las mayores preferencias entre los simpatizantes y militantes de Morena”, dijo el representante de las encuestadoras Covarrubias y Asociados, Parametría y Demotecnia.

La disputa entre Delgado y Porfirio inició cuando este último afirmó que si Delgado asumía la presidencia del partido, él y Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), desplazarán al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Qué pasaría si ellos ganan? Pues ya va a ser Presidente Marcelo, pues ya va a estar pelas, políticamente, el Presidente, ¿me entienden?, le van a hacer un sexenio corto, de tres años”, dijo en una reunión virtual con militantes de Morena.

Dijo que tanto Ebrard como Delgado achicarían al Gobierno federal y centrarían toda la atención en un anticipada campaña presidencia a favor del actual Canciller. Por ello, aseguró que su deber es “frenar a los ambiciosos y que sigan respetando al Presidente”.