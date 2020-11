El PT busca que la Conapesca sea Secretaría: Fernando García

El diputado federal del Partido del Trabajo considera que la pesca está en el abandono y es necesario rescatarla, el delegado de Gobierno federal, Jaime Montes Salas estará visitando el sur del estado este miércoles para que se le exponga la situación y buscar soluciones

América Armenta

CULIACÁN._ Oportunidades para pescadores y tratamiento para espacios de reproducción de productos marinos, son beneficios que traería convertir la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la Secretaría de Pesca, expuso Fernando García Hernández-

El diputado federal del Partido del Trabajo dijo que para lo cual se requeriría una inversión de 8 millones 500 mil pesos, lo cual consideró como una cantidad baja para lo que representaría, en el sector que calificó como abandonado.

“El abandono en la que está la cuestión pesquera, en los campos que están en el abandono, vemos la drogadicción que existe, no había apoyo hasta ahora que están llegando las becas a los estudiantes, que les está llegando el apoyo a los adultos mayores hay un poco más de movimiento en los campos pesqueros”, declaró.

También expuso que se está pugnando porque el apoyo de Propesca se eleve igual a los 5 mil pesos, igual al apoyo que se da en el programa Sembrando Vida, que en Sinaloa distribuye el superdelegado Jaime Montes Salas, quien visitará las zonas pesqueras para escuchar al sector y sus demandas, para ver la manera de apoyarles.

“Están en el abandono y no nada más en el sur del estado, sino que así está todo el estado y todo México, en el abandono de la pesca, hemos hecho nosotros una iniciativa para que deje de ser Comisión de Pesca y se haga la Secretaría de Pesca”, refirió.

“Anteriormente ya fue secretaría, y la bajaron de secretaría a subsecretaría, y la dejaron en comisión mañana o pasado le van a dar un departamento”, agregó.

De acuerdo con el diputado federal del PT, en su visita al sur del estado junto a su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, la iniciativa de Ley para que sea secretaría ya está aprobada definitivamente y tiene un presupuesto para convertirla, que es de 8 millones y medio.

“Ocho millones y medio no es nada, absolutamente nada para el presupuesto que hay, de todos billones de pesos que hay, en la cuestión de presupuesto falta la cuestión de voluntad y la cuestión de apostarle al mar, en el mar está la proteínas al futuro y es el origen de la vida”, manifestó.

Con esta conversión, se espera que haya un funcionario de primer nivel que tome decisiones de pesca y esté en contacto directo con el presidente para que pueda resolver los problemas que se presenten para el sector.

El legislador federal destacó la importancia de revisar esta laguna, ya que si no hay el cultivo natural de las especies, los pescadores no sacan nada y quedan en total pobreza, por lo que necesitan desazolvar las bocas que hay en Huizaches-Caimanero y a eso va a Montes Salas, más otros proyectos que requieren de atención.

“La ida de superdelegado Jaime Montes Salas al sur es porque incluso hay amenaza de despojo en los esteros, hicimos el compromiso de luchar junto con ellos y no dejarlos solos y Jaime Montes va a revisar la cuestión de desazolve de las entradas a la laguna de Huizache- Caimanero, porque la temperatura del agua ahí es muy alta y ya no hay entrada, ya no hay flujo y la larva se muere”, concluyó.