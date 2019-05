El pueblo, sólo el pueblo, me puede quitar: Químico

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manda mensaje a quienes han planteado en redes sociales su salida del Gobierno municipal

Sheila Arias

13/05/2019 | 10:18 AM

Se guardó nombres, pero el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres mandó mensaje a sus opositores, a los que han difundido su pronta salida del poder.

"No menciono nombres, al que le quede el saco, que se lo ponga, no hay un sólo motivo, ni una sóla razón para hacer una opinión, es ese ruido, ya lo dije, el único que me puede quitar es el pueblo, y segundo, el de arriba, porque Él decide hasta cuándo", precisó.

Esto, luego de que se ha propagado en redes sociales y por distintas cuentas la probable separación de "El Químico" de la Alcaldía por motivos de salud y por golpeteos de bloques de Morena, su partido.

Aunque, aseguró, no le ha dado importancia, el Alcalde aprovechó los micrófonos en la ceremonia del Lunes Cívico, en un preescolar de la colonia Urías, para enviar el mensaje en un discurso público.

"Están enojados porque les amarramos las manos, porque ya no pueden robar", aseguró Benítez Torres.

Y aseguró que así responde a los que están esperando su salida del poder.