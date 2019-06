El Quemado, comunidad quesera de MazatlÃ¡n, se prepara para el detonante econÃ³mico

El Quemado, comunidad quesera de Mazatlán, se prepara para el detonante económico

El Alcalde Luis Guillermo Benítez, anuncias la gestión para que Liconsa compre la leche a los productores de la zona

Sheila Arias

19/06/2019 | 10:11 AM

Enclavada en la cuenca lechera más importante del Estado, El Quemado es el paraíso del queso y principal proveedor de restaurantes rurales, pero sin desarrollo económico.

En esta comisaría de unos 700 habitantes el queso es común en las mesas, aquí no faltan yogures, requesón, los panela, el chihuahua, y la tradicional cuajada con tortillas recién hechas, lo que faltan son proyectos que la empujen como zona industrial.

El Quemado lleva décadas olvidada, pese a la calidad de sus productos, las calles terregosas son las de un pueblo pintoresco y no de una zona productiva, sus dos grandes queseras y la actividad agropecuaria son únicas en Sinaloa, los quesos no sólo se quedan en la región también llegan a todo Mazatlán con recetas tradicionales que van de generación en generación.

Este lunes el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, visitó la comunidad que pertenece a la sindicatura de El Quelite, aquí dio el banderazo para la reposición de tres techos de la primaria “Ignacio Zaragoza”, la escuela que cumplió 62 años sin obra de mantenimiento.

En su mensaje aseguró que ya gestionan la llegada de Liconsa a Mazatlán para que los productores puedan vender el litro de leche a ocho pesos; aquí los vecinos coinciden que la venden hasta en cuatro pesos por litro, según la demanda y ahí se va la ganancia.

“El hecho de ser esta zona una cuenca lechera, la más importante de Sinaloa, donde llegaron a producirse entre 800 mil y 100 mil litros de leche diario, hoy ha disminuido la producción a 60 mil porque no hay a quién venderle la leche y quienes compran la leche les compran a seis pesos el litro, ya iniciamos las gestiones en México y no vamos a parar a hasta lograrlo, para que Liconsa venga a Mazatlán y les compre la leche en ocho pesos cada litro, es lo menos que podemos a hacer por la gente de El Quelite y El Quemado, me comprometo a que lo vamos a lograr”, declaró el Alcalde.

Así la zona quesera se prepara para el detonante económico que no ha llegado en décadas de historia.

Benítez Torres también anunció que esta comunidad será integrada al corredor turístico rural que prepara Gobierno municipal para atraer visitantes y crezca la venta de quesos.

La promesa le valió un aplauso, ahora a los comuneros sólo les queda esperar.

Esto implicará el crecimiento como zona industrial, pues a la fecha, los productores de queso lo venden a restaurantes rurales de El Quelite; los miércoles y sábados la venta es en la zona urbana de Mazatlán, en tiendas o afuera de centros comerciales, con los quesos en camionetas.

“Nosotros hacemos desde hace 50 años, la receta no la conozco, pero pasa por generaciones, se hace diario, y en la madrugada se van a venderlo a Mazatlán o a los restuarantes. Aquí es calidad, no tienen conservadores, donde pregunte hacen buen queso”, declaró Araceli, una joven de 22 años que también hace quesos en su casa, con sus papás.

En este contexto, El Quemado ha permanecido como la comunidad quesera más tradicional del sur del Estado, pero en el abandono.