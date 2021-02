El Químico advierte sobre 'guerra de la basura' en Mazatlán

Hemos encontrado que hay vecinos que van de un fraccionamiento a otro, de una colonia a otra, a arrojar basura, desechos, cascajo, y parece que es una guerra entre nosotros, repudia el Alcalde

Netzahualcóyotl Ceballos

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres advirtió que han detectado a personas que van de un asentamiento a otro arrojando basura o residuos de construcción, una práctica que se está volviendo común en la ciudad y que el Gobierno de Mazatlán pretende combatir.

Incluso, al problema del depósito clandestino de desechos lo comparó con una "guerra".

"Ahora hemos encontrado que hay vecinos que van de un fraccionamiento a otro, de una colonia a otra, a arrojar basura, desechos, cascajo, y parece que es una guerra entre nosotros", declaró en su discurso de la pavimentación de una calle.

Minutos más tarde, en entrevista, Benítez Torres reconoció que esto ocurre en "muchísimos" asentamientos.

"No hay alguna en particular, en todos lados está sucediendo, la gente no quiere responsabilizarse de sus desechos, y para no pagar la deja en cualquier lado, es un fenómeno cotiadiano", apuntó el funcionario municipal.

"Lógicamente es una falta de respeto a la gente y es un delito, menor pero es un delito, que tiene un costo, y que tiene un daño para la población, nosotros cuando logramos encontrar a alguien estamos sancionando".

El Presidente Municipal dijo que se busca combatir este problema a través de la denuncia ciudadana; aquí aprovechó para promocionar la aplicación Mazatlán APP, donde los ciudadanos pueden denunciar y en 5 minutos una patrulla de Seguridad Pública estará en el lugar.

"Para agarrarlos infraganti y poderlos levantar. No es fácil, a veces la gente tiene miedo. La cultura de la denuncia no se da mucho todavía porque durante muchos años no teníamos confianza en las autoridades, pero el día que la gente se decida a llamar vamos a poder resolver parte de esto", dijo.