El Químico anuncia facilidades en el pago de impuestos municipales a empresarios

No habrá exención, si no la oportunidad de que en unos meses, vuelvan a pagar para que se pongan al corriente, dice ante el panorama que provoca la pandemia del Covid-19

Belizario Reyes

Ante la situación económica que se vive en Mazatlán por la pandemia del Covid-19, donde la ocupación hotelera está al 6 por ciento y la asistencia a restaurantes es apenas del 10 por ciento, el Gobierno local anunció estímulos económicos y facilidades en el pago de impuestos municipales, a los empresarios del puerto.

En una reunión privada encabezada por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, los empresarios dijeron que acatan las disposiciones de las autoridades sanitarias de cierres de bares, cantinas, centros nocturnos, gimnasios, entre otros, para prevenir la propagación del virus, pero también requieren apoyos.

"Únicamente platicamos de lo que hemos hecho con los otros organismos y están totalmente de acuerdo en ponerlos en práctica todos los protocolos", expresó Benítez Torres, tras el encuentro que se realizó en el Cabildo.

Aclaró que los estímulos no son exención de impuestos municipales, sino que por lo pronto no se les cobrarán, tampoco habrá multas ni recargos.

"En cuanto salgamos de la contigencia hay que venir a 'purificarse' (pagar), están de acuerdo, totalmente de acuerdo y están contentos porque estamos tomando en cuenta cosas hasta de seguridad, que no quisiéramos que se desencadenara algún problema de inseguridad, tenemos un proyecto que lo daremos a conocer el lunes", dijo.

-- ¿Acatarán los cierres que se anunciaron de bares... cantinas?

"Por supuesto vamos a estar supervisando que se cumplan dichos cierres en bares, cantinas, centros nocturnos, gimnasios, entre otros", contestó.

Sector empresarial, muy afectado: Fecanaco

El ex presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Sinaloa y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán, Guillermo Romero Rodríguez, expresó que la situación de emergencia por la pandemia del Covid-19 ha afectado mucho al sector empresarial.

"Lo que nosotros ahorita estamos viendo es la afectación que traemos en los comercios, restaurantes, hoteles en la ciudad con las afectaciones muy grandes en la falta de ventas", expuso.

"Si hablamos de la ocupación,hay hoteles que amanecieron hoy al 6 por ciento, al 6 por ciento, entonces para Semana Santa traemos un 30, 35 por ciento, pero realmente está cayendo, cada día se cae más la ocupación hotelera para Semana Santa y Pascua, la situación es muy compleja, los restaurantes se cayeron un 90 por ciento", continuó.

"Ahorita el Presidente (Municipal) nos anuncia que de los ahorros que ha tenido el Municipio, va a tener 10 millones de pesos para apoyar a la gente más vulnerable, ya hizo mención por ejemplo el tema de los meseros que no tienen ventas, que viven prácticamente de un sueldo bajo, que viven de las propinas, y si no hay clientes, no hay propinas".

"Y esperemos también que el (Gobierno del) Estado saque estos incentivos fiscales que ayuden a todos los empresarios, y el Gobierno federal de la misma manera".