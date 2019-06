El Químico anuncia premio para la colonia más limpia de Mazatlán

Convoca a ciudadanos a que saneen sus barrios; que la Clouthier, que fue limpiada el sábado, no duró ni 48 horas libre de basura

Sheila Arias

17/06/2019 | 12:05 AM

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció el primer premio municipal a colonias o fraccionamientos que logren mantenerse libres de basura, se trata de una estrategia que sumará a vecinos y a organismos civiles para mantener el destino turístico limpio.

La convocatoria la hizo oficial este lunes en el banderazo para la construcción de una techumbre en el preescolar de la colonia Santa Fe, donde el camino para llegar es de baldío y casas abandonadas, usadas como tiraderos de desechos, plásticos en su mayoría.

“Organícense en el barrio, con los amigos, que cada quien mantenga limpio sus espacios, nosotros no podemos venir a hacerlo siempre, nos comprometemos a cumplir, tenemos que cumplir como Presidente y como directores, ayuden, de veras, es una forma de ganar y ganar, y amor con amor se paga", dijo.

"Vamos a convocar a un premio en Mazatlán, un premio importante a ver qué fraccionamiento y qué colonia se mantienen más limpias, les voy a pedir que armemos una estrategia y auditemos para ver qué colonia se mantiene más limpia y vamos a dar unos premios muy grandes, para que la gente entienda que esto es ganar ganar”.

Aseguró que el problema de la basura en la vía pública no está controlado, y advirtió que las multas serán la siguiente medida, primero serán mensajes y campañas de concientización.

El Alcalde reclamó en público que, luego de que el sábado pasado encabezó una jornada de limpieza en la avenida Clouthier, la zona otra vez está igual, pese a que sacaron casi 30 toneladas de desechos, donde también participaron directores y personal administrativo.

De nada sirvió, lamentó, la avenida “no duró” ni dos días limpia.

Esta situación y las denuncias por basura en la ciudad los obligó a convocar a los ciudadanos.

“El sábado tuvimos una campaña de aseo y limpia para mantener en condiciones óptimas, pero veo con mucha tristeza que hoy está peor de sucia, yo no sé qué pasa con esa gente que quiere vivir en un chiquero, la verdad, vamos con todo el amor, con todas la ganas de mandar un mensaje de que vivan en lugares dignos, no tardamos 48 horas, vayan al lugar que limpiamos, es vergonzoso, así no va a haber Gobierno que conserve la ciudad”, sostuvo.

En Mazatlán cada día se generan de 700 hasta 900 toneladas de basura cada día, sólo de los infonavits son 20 toneladas cada 24 horas.

El reto de la colonia o el fraccionamiento más limpio, es una manera de disminuir la basura en las calles y avanzar en una política ambiental.

“Ocupamos del pueblo, ocupamos que al menos limpien el frente desus casas... ya nomás nos faltan 20 camiones para que ya no falle ninguna ruta, y cuando falle, que nos tengan paciencia”, dijo el Alcalde, pues en este momento hay menos de 40 camiones recolectores para toda la ciudad.