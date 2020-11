El Químico anuncia que dejará la Presidencia de Mazatlán en diciembre; va por la Gubernatura o la reelección

Yo espero que hoy que venga el Presidente me 'guiñe un ojo', es más, en cuanto lo vea cómo me saluda, voy a saber qué es lo que quiere, dice

Netzahualcóyotl Ceballos

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció que dejará su cargo en diciembre para buscar la Gubernatura de Sinaloa, una reelección, o “irse a su casa”, si el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya no quisiera nada de él.

- Químico, ya viene diciembre...

“Ya viene. Ya nos vamos. Sí, claro que me voy. Tengo dos caminos, volver a contender, la reelección, o la Gubernatura. Vamos a pedir licencia a mas tardar el día 15 de diciembre”.

-- ¿Cuál le gustaría más, Alcalde, de los dos caminos?

“Mira, yo soy un soldado de este movimiento (Morena), yo espero que hoy que venga el Presidente me 'guiñe un ojo', es más, en cuanto lo vea cómo me saluda, voy a saber qué es lo que quiere. Es una oportunidad única que mañana pueda estar con él, va a haber oportunidad que él me diga qué es lo que quiere de mí, y lo que quiera lo voy a a hacer”.

-- ¿Y si le dice que no quiere nada?

“Me voy a mi casa. No hay problema. No pudiera quedarme quieto, ¿eh? Yo tuviera que seguir trabajando porque el trabajo, la adrenalina, las ganas de servir no se acaban con varita mágica”.

Aunque desde meses atrás Benítez Torres ha anunciado su deseo de ser el próximo candidato de Morena a la Gubernatura de Sinaloa, ésta es la primera ocasión que abiertamente habla de una posible reelección de la Alcaldía.

Se ha rumorado que su relación con AMLO no es la más óptima como al principio de la administración, aunque él lo ha negado.