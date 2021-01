'El Químico' apelará la decisión de Morena que lo dejó fuera de la carrera por la Gubernatura

Luis Guillermo Benítez Torres asegura que no renunciará a ese instituto político; reitera que podría buscar una candidatura por otro partido

Belizario Reyes

30/01/2021 | 12:35 AM

El Alcalde de Mazatlán manifestó que apelará la decisión de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, que declaró infundados los agravios que presentó el propio Luis Guillermo Benítez Torres en la impugnación del proceso para designar al precandidato de ese instituto político a Gobernador de Sinaloa.

Benítez Torres también expresó que no renunciará al Movimiento de Regeneración Nacional, pero reiteró que podría buscar una candidatura de elección popular por otro partido político.

"Quedan varios (recursos para apelar dicha decisión), mis abogados sugieren que no diga qué estamos haciendo, es un trabajo, es una estrategia, finalmente esto es político", añadió Benítez Torres.

-- ¿Pero va apelar esa decisión de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena?

"Es parte de nuestro trabajo, la defensa de nuestros derechos".

"Siempre hay caminos de la ley para la defensa de los mexicanos, estoy siguiendo todas las defensas jurídicas, por un lado, como lo decía ayer, puedo ir por cualquier partido, menos por el mío paradójicamente, y estamos en la espera de que se concluyan esos trabajos y si no se dieran ahí hay órganos supremos terminales, para la gente honesta siempre hay caminos".

Reiteró que aún no ha decidido si iría como candidato a algún puesto de elección popular por un partido político diferente a Morena, pues primero se va agotar el recurso correspondiente.

Subrayó que no renunciaría a Morena.

"No creo (renunciar a Morena), el problema es el partido político, no el movimiento en el que creo, yo creo en la regeneración del país, no en un partido político", continuó.

Por lo pronto, dijo, sigue en sus labores como Alcalde de Mazatlán y tiene hasta marzo para determinar si deja dicho cargo en busca de una candidatura.

Tras el proceso de selección de Morena, en el que se designó al Senador de la República y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como precandidato a la Gubernatura de Sinaloa, el 3 de enero, el Presidente Municipal de Mazatlán impugnó ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de ese instituto político dicho procedimiento, impugnación que se recibió el 5 de ese mes.

El 27 de enero se informó de la resolución en que dicha Comisión Nacional de Honor y Justicia declara infundados presentados por Benítez Torres.