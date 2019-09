‘El Químico’ arremete contra Noroeste y televisora por investigación sobre publicidad oficial

Luis Guillermo Benítez asegura que han gastado solo 4 millones y medio en medios de comunicación

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, arremetió contra Periódico Noroeste luego de que este medio publicara una investigación que arroja un incremento del 4.5 por ciento en publicidad oficial durante 2019, un promedio de 13.9 millones de pesos no obstante su discurso de austeridad.

En su discurso del lunes cívico, “El Químico” pidió pruebas pese a que la asignación de recursos se encuentra en el portal de transparencia del mismo Ayuntamiento de Mazatlán, como lo refiere la investigación.

“Un medio de comunicación decía que mentíamos, aportan según ellos pruebas de que gastamos 13 millones y medio de pesos en publicidad, no nos gusta publicitarnos, eso se lo dejamos a otros gobiernos”, declaró en su discurso el Alcalde, refiriéndose a esta casa editorial.

“Hemos gastado 4 millones y medio y exijo, a ese medio, a esa prensa, que me responda, está mintiendo flagrantemente a la ciudadanía, 4 millones y medio de pesos es lo que hemos gastado en medios de comunicación, lo que pasa es que ya no reciben beneficio de la ciudad, los beneficios son para el pueblo, lo digo fuerte, lo digo claro, no se dejen engañar”.

Minutos más tarde, al ser abordado por una periodista de televisión sobre el mismo el tema, Benítez Torres le dijo que “hay empresarios muy mañosos como su jefe”, y aseguró una vez más que Noroeste mentía.

“No coinciden con las cifras que nosotros tenemos, hay empresarios muy mañosos como su jefe, lo que dijo Noroeste es falso y tiene que demostrarlo, hasta ahorita hemos gastado 4 millones y medio de pesos en publicidad”, manifestó Benítez Torres.

La investigación de Noroeste también señala que parte de los convenios del Gobierno municipal en publicidad oficial son irregulares, pues se hicieron con portales de noticias que únicamente tienen presencia en la red social facebook.

El desacato es al artículo 35 de la Ley General de Comunicación Social, pues se contrata a medios no registrados en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación de la Secretaría de Gobernación. De las 30 empresas y comunicadores que aparecen en el listado actual de proveedores de la dirección de Comunicación Social, sólo cuatro cubren este requisito.

Según una revisión que se hizo a los contenidos publicados en estos medios, son espacios informativos que se dedican principalmente a cubrir eventos oficiales y a copiar y pegar los contenidos que produce el área de comunicación del gobierno municipal, sin mayor contenido periodístico.